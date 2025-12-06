Waarom de Rode Duivels echt wel groepswinnaar moeten worden op het WK

Na de WK-loting van gisteren kennen de Rode Duivels hun tegenstanders. België treft in de groepsfase ploegen die op papier haalbaar lijken, maar de positie in de eindstand zal bepalend zijn voor het verdere verloop van het toernooi.

Voordelen van groepswinst

Peter Vandenbempt benadrukt dat het megabelangrijk is om als groepswinnaar door te stoten naar de zestiende finales. Een eerste plaats betekent dat België het kan opnemen tegen een nummer drie uit een andere poule.

Dat scenario vermijdt zware tegenstanders en biedt een gunstige uitgangspositie. Bovendien blijft de ploeg dan in Seattle en hoeft niet naar Dallas te verhuizen, wat logistiek een voordeel is.

In de volgende ronde kan België uitkomen tegen de winnaar van groep D. Dat kan de Verenigde Staten, Turkije of Paraguay zijn. “Dat is eigenlijk ook nog een ploeg binnen ons bereik”, vertelt hij aan Sporza. Het pad richting kwartfinale oogt daardoor overzichtelijk en haalbaar.

Risico’s bij een tweede plaats

Indien België niet als eerste eindigt, verandert het perspectief drastisch. In dat geval wacht in de achtste finale mogelijk meteen titelverdediger Argentinië. “Daarom win je maar beter de groep”, aldus Vandenbempt. Het verschil tussen eerste en tweede plaats is dus aanzienlijk en kan de kansen op een lange EK-campagne bepalen.

Lees ook... Dit zijn de speelmomenten van de Rode Duivels in groepsfase op het WK›Een kwartfinale tegen Spanje behoort tot de mogelijkheden indien alles volgens plan verloopt. Vandenbempt klinkt nuchter. “Daar zou je toch al mooi staan en krijg je achteraf geen kritiek”, besluit hij. Het bereiken van die fase zou de verwachtingen in eigen land grotendeels inlossen.