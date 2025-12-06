'Deze ploegen uit de Premier League willen Nilson Angulo binnenhalen'

De Ecuadoraanse flankspeler van Anderlecht, Nilson Angulo, staat deze winter nadrukkelijk op de radar van meerdere Engelse ploegen. De interesse is concreet en verschillende clubs volgen hem van dichtbij op.

Premier League-interesse

Teamtalk schrijft dat Tottenham Hotspur en Manchester United behoren tot de gegadigden. Daarnaast worden Brentford, Brighton en Leeds genoemd als clubs die zijn prestaties in de Belgische competitie nauwgezet volgen.

Angulo tekende een contractverlenging tot 2029, maar zijn recente cijfers – drie doelpunten en zeven assists dit seizoen ondertussen toch al in de Jupiler Pro League – maken hem tot een opvallende naam.

De speler kwam in 2022 over van LDU Quito en kende aanvankelijk een aanpassingsperiode. Sinds vorig seizoen geldt hij als vaste waarde bij Anderlecht. Zijn rol op de linkerflank, gecombineerd met een rechtse trap, maakt hem gevaarlijk wanneer hij naar binnen komt.

Spanje en Portugal

De belangstelling uit Engeland is niet nieuw. Al in de zomer werd hij genoemd bij clubs die hun offensieve opties wilden versterken. Het huidige momentum, met zijn prestaties in de Pro League en zijn selectie voor het Ecuadoraanse nationale team, versterkt die interesse.

Eerder was ook al te horen dat er uit Spanje en Portugal de nodige interesse is. Anderlecht verkiest een verkoop na het lopende seizoen, maar door de grote interesse zou het wel eens kunnen dan Angulo tijdens de wintermercato al vertrekt.

Zijn contract loopt nog tot 2029, waardoor Anderlecht best wel wat meer dan de 4,50 miljoen euro zal krijgen, de marktwaarde die Transfermarkt momenteel aan hem geeft.

