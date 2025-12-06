Voetbalbond licht tipje van de sluier over akkefietje tussen Garcia en De Bilde

De Rode Duivels sloten de WK-kwalificatiecampagne af met een ruime overwinning tegen Liechtenstein. Toch werd de feeststemming overschaduwd door een incident tussen bondscoach Rudi Garcia en VTM-interviewer Gilles De Bilde.

Gevoelig voor kritiek

Volgens Het Laatste Nieuws ontstond eerder dit jaar spanning tijdens een evaluatiegesprek tussen Garcia en sportief directeur Mannaert. De krant meldde dat Mannaert zich constructief opstelde, maar dat Garcia dit anders ervoer. Rudi Garcia is gevoelig voor kritiek, zo luidt het hier en daar.

De bondscoach zou weinig vertrouwen hebben in de Belgische media. De goede band tussen Vincent Mannaert en Gilles De Bilde werd bevestigd in een interview met Sudpresse. Daarin kwam ook aan bod dat Mannaert onderhandelde voor het contract van De Bilde bij Sheffield Wednesday.

Mannaert wil niets lossen over de geruchten. “Uw vraag over Rudi Garcia is ongefundeerd en gebaseerd op speculatie”, zei hij in HUMO. Voor de aftrap tegen Liechtenstein gaf Garcia De Bilde nog een interview, ondanks eerdere kritiek op de wedstrijd tegen Kazachstan.

Peter Willems, CEO van de KBVB, bevestigde aan het weekblad dat er wel degelijk iets fout gelopen is, wat de sfeer helemaal doen omslaan heeft en waarmee bondscoach Garcia duidelijk verveeld zat.

