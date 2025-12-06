Eerst Premier League, nu ook interesse uit andere topcompetities voor Spileers

Jorne Spileers staat opnieuw in de belangstelling van buitenlandse clubs. Vooral Borussia Mönchengladbach wordt genoemd als serieuze gegadigde, naast enkele andere Europese ploegen.

Duitse belangstelling en context

Volgens Tuttomercatoweb staat Spileers opnieuw op de radar van onder meer Borussia Mönchengladbach en Sunderland. De Duitse club toonde eerder al interesse, maar een transfer kwam toen niet tot stand.

Spileers verlengde zijn contract tot 2028, waardoor Club Brugge een sterke onderhandelingspositie heeft. Toch wordt zijn marktwaarde maar rond de 3,5 miljoen euro geschat. Voor een jonge centrale verdediger met internationale ervaring is dat een relatief haalbare som voor geïnteresseerde clubs.

Profiel en prestaties

De verdediger combineert lengte en kracht met een moderne speelstijl. Hij wordt gezien als een speler die het spel kan openen vanuit de achterlinie. Zijn statistieken in de Jupiler Pro League tonen een stijgend aandeel in de basisopstelling.

Naast Borussia Mönchengladbach worden ook Sunderland, Lille en Feyenoord genoemd. De Duitse club lijkt echter het meest concreet, gezien hun defensieve noden en eerdere interesse. Spileers heeft al 18 interlands bij de Belgische U21 achter zijn naam. Dat maakt hem een speler met internationale ervaring, ondanks zijn jonge leeftijd.

Lees ook... Club Brugge pakt 3 op 12 na nieuwe nederlaag: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen›De komende maanden zullen uitwijzen of Club Brugge bereid is om te onderhandelen. Voor Borussia Mönchengladbach kan Spileers een strategische versterking zijn, terwijl hij zelf een stap richting een topcompetitie zou zetten.