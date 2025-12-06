Dit kost Genk al een seizoen lang punten: wat gaat coach Thorsten Fink eraan doen?

KRC Genk zit met een groot scoringsprobleem. De Limburgers hadden altijd moeten winnen van Anderlecht op donderdag. Ze waren tot aan de verlengingen beter, hadden voldoende kansen, maar vergaten zichzelf steeds te belonen voor doel en schoten zichzelf keer op keer in eigen voet.

KRC Genk verloor donderdagavond in eigen huis met 1-3 van Anderlecht. Na 120 minuten spelen moesten de Limburgers zich gewonnen geven. De manier waarop ze uit de Beker werden geknikkerd was pijnlijk.

De thuisploeg was 90 minuten lang beter dan Anderlecht, met voorsprong. Vooral de eerste 45 minuten was het verschil in kwaliteit enorm groot. Maar daar deed Genk gewoon veel te weinig mee. Het gebrek aan efficiëntie is gigantisch.

Genk heeft een scoringsprobleem

Op de counter kregen ze kansen genoeg toen Anderlecht alles of niets begon te spelen, maar er werd niets mee gedaan. Keer op keer werd de foute keuze gemaakt, kwam de laatste pass niet aan of liet het schot te wensen over.

Na afloop zei Thorsten Fink dat hij dit wél kan trainen aan zijn troepen, ook Patrik Hrosovsky vertelde dat aan ons. "Op training doen we het, maar tijdens de wedstrijd is het toch steeds wat anders", zei hij. "In het stadion, en met die druk er bovenop. Je kan het wel deels trainen, want het heeft met techniek te maken. Maar die game-factor is meer mentaal."

Of het trainbaar is of niet: dit probleem blijft aanslepen bij Genk en kostte hen al punten dit seizoen. Kostbare punten waardoor ze zekerder zouden zijn van een plaats in de top 6, want op basis van hun spel verdienen ze dat.

Spitsen genoeg, maar wie gaat voor de goals zorgen?

Sinds het vertrek van Tolu Arokodare loopt scoren gewoon een pak moeilijker, een vaststelling waar men niet meer naast kan kijken. Oh scoorde vorig seizoen aan de lopende band, maar heeft het veel moeilijker wanneer hij in de basis start.

De Limburgers hebben geluk met hun gouden driehoek El Ouahdi-Heymans-Karetsas. Daar zit muziek in. Maar er is een vlot scorende spits nodig. Fink zal op training hard naar een oplossing moeten zoeken. De wintermercato opgaan lijkt overbodig met Oh, Erabi en Mirisola in de kern. Zal één van de drie het grote probleem van Genk kunnen oplossen? Dit is in ieder geval het moment om een gouden kans te grijpen.