Dit zijn de speelmomenten van de Rode Duivels in groepsfase op het WK

Na de loting voor het WK 2026 is duidelijk geworden dat België in groep G uitkomt. De tegenstanders zijn Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Het programma van de groepsfase is intussen volledig vastgelegd.

Start tegen Egypte in Seattle

De Rode Duivels openen hun campagne op 15 juni van volgend jaar in Seattle. De aftrap tegen Egypte is voorzien om 21 uur Belgische tijd. Het duel wordt gezien als een eerste test in een stadion dat plaats biedt aan tienduizenden toeschouwers.

Zes dagen later volgt de tweede groepswedstrijd. Op 21 juni spelen de Belgen in Los Angeles tegen Iran. Ook deze wedstrijd begint om 21 uur Belgische tijd. Het wordt een confrontatie in een van de grootste sportsteden van de Verenigde Staten.

De laatste groepsmatch vindt plaats op 27 juni in Vancouver in Canada. Tegen Nieuw-Zeeland wordt al om 5 uur Belgische tijd afgetrapt. Het vroege uur is te wijten aan het tijdsverschil met de Amerikaanse westkust.

Groepswinnaar

Op papier is Iran, op basis van de wereldranking, de beste tegenstander van de poule, maar veel analisten verwachten ook heel veel van de Egyptenaren. Afwachten wat het worden zal.

Groepswinnaar worden is een absolute must als je in de volgende ronde niet meteen een kanjer van een tegenstander wil voorgeschoteld krijgen. Als groepsleider kun je in principe doorstoten tot een kwartfinale tegen Spanje.