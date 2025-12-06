Johan Boskamp maakt zijn eerste analyse van WK-groep van Rode Duivels

Johan Boskamp blikt vooruit op het komende wereldkampioenschap en staat stil bij zowel de openingswedstrijd van Hugo Broos met Zuid-Afrika als bij de loting van de Rode Duivels.

Broos en generatiegenoten

Boskamp benadrukt dat het bijzonder is dat Hugo Broos op 74-jarige leeftijd nog een WK opent. “Werelds voor Hugo. Net als Dickie die met Curaçao tegen Duitsland mag spelen. Geweldig mooi om daar nog van mijn generatiegenoten te zien zitten”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Het toont volgens hem de blijvende aanwezigheid van ervaren coaches op het hoogste toneel. De openingsmatch van Zuid-Afrika tegen Mexico krijgt zo een extra dimensie. Voor Boskamp is het een teken dat trainers uit zijn generatie nog steeds relevant zijn in het internationale voetbal.

Analyse van de Belgische tegenstanders

Boskamp geeft ook zijn eerste indrukken van de opponenten van België in groep G. Hij erkent dat hij zich nog verder moet verdiepen. “Daar moet ik nog wat huiswerk voor doen”, gaat hij verder. Toch schetst hij enkele duidelijke lijnen. Over Iran merkt hij op dat het land volledig voetbalgek is en dat de passie daar groot is.

Egypte wordt vooral verbonden met hun grootste sterspeler. “Egypte is Mo Salah, die nu geen flikker meer waard is bij Liverpool maar ongetwijfeld wel weer helemaal gaat openbloeien op de Afrika Cup.”

Lees ook... Waarom de Rode Duivels echt wel groepswinnaar moeten worden op het WK›Nieuw-Zeeland kent hij vooral via Chris Wood van Nottingham Forest. “Die kan er wel een balletje inbeuken.” Het illustreert dat de Oceaniërs vooral rekenen op hun fysieke spits. Boskamp besluit dat België weinig te vrezen heeft van deze tegenstanders. “Van alle groepen lijkt dit me de makkelijkste.”