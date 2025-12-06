Zo grootvader, zo kleinzoon? Jeugdproduct Lierse en Beerschot hakt knoop door bij Gent

Kent u David Honoré Mukuna Trouet nog? De 24-jarige centrumspits staat al enkele jaren op de loonlijst van KAA Gent, waar hij momenteel bij Jong Gent het mooie weer maakt. En daar heeft hij een beloning voor gekregen.

"KAA Gent heeft het contract van David Mukuna verlengd. De 24-jarige Belgische aanvaller had nog een overeenkomst tot het einde van dit seizoen, maar tekende nu een nieuwe verbintenis tot 2029", aldus Gent op haar webstek.

Mukuna is de kleinzoon van topschutter uit jaren '50 bij Gent

"De naam Mukuna doet uiteraard een belletje rinkelen. David is de kleinzoon van Léon Mokuna, die eind de jaren 1950 clubtopschutter was bij KAA Gent. David sloot in 2022 aan bij Jong KAA Gent en werd na een langdurige blessure een seizoen uitgeleend aan KRC Gent."

"Daar beleefde hij een topjaar met 22 goals in 29 wedstrijden. Sinds dit seizoen is Mukuna terug bij Jong KAA Gent. Met zijn 1m92 is hij een sterke nummer 9 die ook snel en technisch begaafd is", aldus de Buffalo's nog.

Jeugdproduct van Lierse en Beerschot nu bij Gent

"In de Challenger Pro League was hij tot nu goed voor 2 goals en een assist. Proficiat met je nieuwe contract, David!" En zo blijft Mukuna ook de volgende jaren voor KAA Gent spelen, waar er mogelijk nog steeds gedroomd wordt van de doorbraak richting A-kern.

De 24-jarige spits komt uit de jeugd van Lierse en speelde ook al voor Walhain en Beerschot. Nu gaat hij dus nog meerdere jaren bij KAA Gent gaan spelen en zo extra ervaring kunnen opdoen in minstens de Challenger Pro League.