Ruud Vormer heeft groot nieuws: "De deal is bijna rond"

Voormalig profvoetballer Ruud Vormer blikt terug op zijn carrière en deelt persoonlijke plannen. Samen met zijn partner Roos kijkt hij vooruit naar een nieuwe stap buiten het voetbal.

Toekomstplannen op Ibiza

Ruud Vormer vertelt dat hij en zijn vrouw Roos al lange tijd een gezamenlijke droom koesteren. “Roos en ik hebben altijd de droom gehad om iets te kopen op Ibiza”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Die deal is bijna rond, de handtekeningen ontbreken nog.”

Het eiland is voor hen een vaste bestemming geworden. Sinds hun relatie, die bijna twee decennia duurt, keren ze jaarlijks terug naar hun favoriete plek. De aantrekkingskracht van de Spaanse zon, het eten en de sfeer spelen daarbij een grote rol.

Hij herinnert zich ook het begin van hun relatie. “Ik was 18 toen ik Roos leerde kennen, in een beachbar in Bloemendaal. Meteen verkocht.” Roos reageert meteen. “Je keek me toen de hele avond aan.”

Persoonlijke ervaringen en emoties

Vormer geeft aan dat samenleven met hem niet altijd eenvoudig was. “Ik heb veel moeite moeten doen voor jou. Ik denk niet dat ik de makkelijkste ben om mee samen te leven.” Tijdens zijn actieve loopbaan kende hij sterke emotionele schommelingen. Overwinningen brachten vreugde, maar nederlagen drukten zwaar op zijn gemoed. Hij vertelt dat hij zichzelf vaak streng beoordeelde na een mindere prestatie.

Sinds zijn afscheid van het profvoetbal ervaart hij meer stabiliteit. Toch blijft competitiegevoel aanwezig, ook in zijn vrije tijd. Hij spreekt over een pokergroepje waarin verliezen hem nog steeds raakt. "Als ik verlies, springt iets los in mij, dan word ik boos. Verliezen blijft een verschrikkelijk gevoel. Alleen mijn kinderen mogen winnen van me", besluit hij.