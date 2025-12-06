🎥 Kreeg STVV een terechte strafschop? Beslissing van VAR zorgt voor heel wat discussie

Ryotaro Ito kon STVV na een halfuur spelen op 2-1 zetten tegen Club Brugge. Hij scoorde vanop de stip, maar was het een terechte strafschop?

Club Brugge speelt zaterdagavond op bezoek bij STVV. Bij een 2-1-tussenstand gingen we rusten. Club kwam al snel op voorsprong via Onyedika, maar lang kon blauw-zwart niet vieren.

Arbnor Muja scoorde al snel de gelijkmaker en ging dat ook nog eens vieren richting de bezoekende fans. Daar kwamen ook handgebaren aan te pas. Maar het opvallendste moment uit de eerste helft kwam nadien.

Kreeg STVV een terechte penalty?

Na een halfuur spelen kwam Goto plots aan de bal op de rand van het strafschopgebied, met Mechele als laatste veldspeler voor hem. Hij knalde op de hand van de Club-verdediger.

Scheidsrechter Bram Van Driessche liet eerst doorspelen, maar na een minutenlange VAR-check besloot de ref om de bal toch op de stip te leggen. Ryotaro Ito verzilverde de penalty: 2-1.

Dat de hand geraakt werd staat buiten discussie, maar toch zijn er velen die het een te lichte strafschop vinden, dat blijkt uit reacties op sociale media. Wat vindt u ervan? Moest de bal op de stip?