Transfernieuws en Transfergeruchten 06/12: Angulo

Op 06/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Angulo

'Deze ploegen uit de Premier League willen Nilson Angulo binnenhalen'

De Ecuadoraanse flankspeler van Anderlecht, Nilson Angulo, staat deze winter nadrukkelijk op de radar van meerdere Engelse ploegen. De interesse is concreet en verschillende clubs volgen hem van dichtbij op. (Lees meer)