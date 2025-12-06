Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?
Foto: © photonews

Vanavond werden nog drie wedstrijden van de zestiende speeldag in de Challenger Pro League afgewerkt. Dit zijn alle uitslagen en doelpuntenmakers.

Vrijdagavond werden al twee wedstrijden afgewerkt in de Challenger Pro League. Zaterdagmiddag volgde het duel tussen Lierse en Jong Genk. Vanavond stonden nog drie matchen op de agenda.

RSCA Futures – RWDM 2-2

Op aangeven van Doudaev knalde Maurer van buiten het strafschopgebied RWDM in de 20ste minuut op voorsprong. Dankzij een owngoal van Yacine Chaib kwamen de beloften van Anderlecht in de 38ste minuut langszij.

Na een corner kon Manoël Verhaeghe RWDM met een kopbal meteen na de rust weer op voorsprong brengen (1-2). Sternal lokte vlak voor het uur een strafschop uit en die zette Ntanda om (2-2).

SK Beveren – Francs Borains 1-0

Op slag van rust kopte Lennart Mertens een corner binnen om de competitieleider op voorsprong te brengen. Uiteindelijk bleef het ook bij dat ene doelpunt, maar dat was wel genoeg voor de zege.

Club NXT – Beerschot 3-1

Lees ook... Steeds meer enkel strijd tussen de 'grote drie'? Dit zegt Beerschot over strijd met Beveren en KortrijkOp een corner kon Shandre Campbell de thuisploeg op voorsprong zetten, vlak voor het half uur. Genn Claes bediende Genki Haraguchi net voor het uur voor de gelijkmaker. Campbell zette de thuisploeg vier minuten voor tijd opnieuw op voorsprong. Het werd uiteindelijk nog 3-1 via Lund Jensen. In de 95ste minuut werd de 3-2 gescoord, maar dat doelpunt werd afgekeurd.

Zondag staan nog twee matchen op de agenda. Om 13.30 uur ontvangt Jong KAA Gent Lokeren-Temse. Om 16 uur staan Club Luik en KV Kortrijk tegenover elkaar.

