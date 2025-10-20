Charaï vindt meteen vervanger voor Rommens bij Westerlo en dat is geen toeval

Westerlo kwam afgelopen zaterdag niet verder dan een gelijkspel tegen La Louvière. Het werd 0-0 in de EASI Arena, maar vooral het uitvallen van Tuur Rommens zorgt voor kopzorgen in Westerlo.

Na slechts acht minuten spelen sloeg het noodlot al toe bij Tuur Rommens. De flankverdediger van Westerlo ging een kopduel aan met Owen Maës maar kwam slecht neer en liep een blessure aan de enkel op.

Gezwollen enkel

Na de wedstrijd verliet de 22-jarige Rommens het stadion met een gezwollen enkel. Voorlopig is het nog wachten op nieuws maar een lange afwezigheid van Rommens zou een groot probleem zijn voor Westerlo.

Oplossing van Charaï

Rommens vervangen zal een hele uitdaging zijn voor Westerlo-coach Issame Charaï. Al had de Marokkaanse coach van Westerlo tegen La Louvière al meteen een oplossing voor handen en dat bleek geen onvoorspeld scenario.

Kimura als vervanger

Charaï bracht Thomas Van Den Keybus tussen de lijnen om de geblesseerde Rommens te vervangen. Arthur Piedfort schoof een rijtje achteruit om centraal achterin post te vatten terwijl centrale pion Seiji Kimura meer op links ging spelen.

Minder offensieve impulsen

Iets waar de mannen van Charaï al op getraind hadden. “In de voorbereiding probeerden we dat al op die manier", sprak Charaï bij Het Laatste Nieuws. "Van Seiji (Kimura, red.) kunnen we op offensief vlak natuurlijk niet verwachten om hetzelfde te brengen als Rommens. Maar zowel hij als Arthur (Piedfort, red.) speelden heel secuur op posities die ze niet gewend zijn.”