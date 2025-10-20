Patrick Goots ziet dat deze JPL-ploeg nog kan verrassen: "Serieuze kandidaat voor Play-off 1"

KV Mechelen boekte opnieuw een zege, dit keer tegen rode lantaarn Dender. Patrick Goots ziet veel potentieel in deze ploeg.

KV Mechelen kon afgelopen weekend opnieuw winnen, al was dat niet meteen gemakkelijk tegen rode lantaarn Dender. Ze hadden kansen genoeg, maar Malinwa was dodelijk efficiënt.

"Daaraan zie je het belang van een goeie start. Er hangt zoveel mee samen. Het doelpunt van Lauberbach was veelbetekenend", zegt Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen.

KV Mechelen in Play-off 1?

"Dender blijft achter met drie punten, maar had er mits wat meeval evengoed tien kunnen hebben. Dat ze niet scoren heeft onder andere met die slechte start te maken, die je dikwijls heel lang meesleept", klinkt het.

Hayk Milkon was er na afloop heel gefrustreerd over. Hij kon maar moeilijk begrijpen dat zijn spelers zoveel kansen lieten liggen. In ieder geval kon KVM goed profiteren.





"KV Mechelen is nu bij Dender en recent bij Charleroi gaan winnen. Dan mag je thuis tegen Cercle Brugge al eens gelijkspelen. Zoals ik eerder zei is deze ploeg een serieuze kandidaat om eindelijk Play-off 1 te spelen", besluit Goots.