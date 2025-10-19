Dit is wat David Hubert te zeggen heeft na zijn debuut bij Union SG

David Hubert stelde zichzelf gerust met zijn eerste overwinning als coach van Union Saint-Gilloise. Dat geeft hem de kans om met wat meer rust echt aan het werk te gaan.

Zo is voetbal nu eenmaal: terwijl niemand het twee weken geleden nog had verwacht, zat David Hubert zaterdag toch op de bank van Union Saint-Gilloise. Met slechts twee trainingen met een volledige groep waren de omstandigheden natuurlijk moeilijk om al echt zijn stempel te drukken na het tijdperk van Sébastien Pocognoli.

"We begonnen moeilijk aan de wedstrijd, met veel technische fouten. We misten heel wat eenvoudige controles. Ik voelde wat twijfel en nervositeit in de eerste helft", begon Hubert op zijn persconferentie.

"Na de rust zagen we een beter Union", vervolgde hij. "We hadden meer controle, deden Charleroi minder goed spelen en creëerden meer kansen, al was het nog niet genoeg naar mijn zin. We scoorden drie keer op drie schoten binnen het kader. Dat is goed, de efficiëntie is er, maar we hebben te weinig gecreëerd. Charleroi wisselde vaak van flank om ruimte te vinden, maar dat lukte ons ook, vooral door Ousseynou Niang vrij te spelen."

Fans heten David Hubert welkom

Hoewel Union nog tijd nodig heeft om beter te worden, kreeg Hubert na het eindsignaal een warm welkom van zijn nieuwe supporters, die zijn naam scandeerden. De spelers moedigden hem aan om naar de fans te gaan, en Hubert beantwoordde de oproep van het Dudenpark door samen met zijn ploeg te vieren.





"Dat doet natuurlijk deugd, maar het zijn de spelers die het verschil hebben gemaakt. Ik ben niet het type dat zichzelf naar voren schuift om applaus te oogsten, maar dat hoort bij het ritueel. Na alles wat er gebeurd is, denk ik dat dit een boodschap is van de supporters voor deze nieuwe start", zei hij bescheiden.

"De sfeer is prachtig. Ik heb ze als speler en als tegenstander gekend, maar ik geniet er nu van dat ze aan onze kant staan. Het is een warm, positief publiek dat zijn ploeg steunt, ook in moeilijke momenten", ging de Union-coach verder.

En nauwelijks aangekomen, wacht Hubert al een stevig programma. "We hebben zeven wedstrijden in vier weken, maar we mogen niet verder kijken dan de eerstvolgende match. Ik heb mijn spelers gezegd dat dit de belangrijkste wedstrijd van het seizoen was. We hebben deze week niet één keer over Inter gesproken."