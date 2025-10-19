David Hubert heeft meteen impact bij Union SG: "Hij was nog mijn ploegmaat tijdens mijn eerste profwedstrijd"

Louis Patris stond gisteren voor het eerst in de basis bij Union Saint-Gilloise, en hij deed het uitstekend op de rechterflank. Na afloop kwam hij praten over de wedstrijd en de nieuwe coach, David Hubert.

Onder Sébastien Pocognoli liet Louis Patris al zien wat hij in zijn mars had met enkele sterke invalbeurten vol energie. Die lijn trok hij nu door als titularis. David Hubert gaf de voorkeur aan de speler uit Gembloux boven Anan Khalaili, en Patris toonde zich erg scherp in het hoge drukzetten, waardoor Union snel kon omschakelen.

"Ik ben tevreden over mijn wedstrijd, al kon ik het beter doen bij het tegendoelpunt", analyseerde hij na het laatste fluitsignaal. "We moesten de match thuis domineren, en Charleroi had niet veel kansen. Wij wel wat meer. We hadden meer kunnen scoren, maar ik vind dat we de wedstrijd in handen hadden."

Is Louis Patris een troef voor David Hubert?

Naast de overwinning ging het uiteraard ook over de komst van de nieuwe coach. "Hij moet zich aanpassen aan de club, zoals elke trainer dat moet, maar het is ook aan ons om ons aan te passen aan wat hij wil brengen", vervolgde Patris.

Met die eerste zege, ondanks slechts twee volledige trainingen, heeft Hubert wat tijd gekocht om zijn speelplan te verfijnen. "Het is nog te vroeg om echt te zeggen wat hij wil brengen. We hebben nog niet veel kunnen trainen. Zijn stijl zal duidelijker worden in de komende weken."





Toch was Patris niet helemaal onbekend met de nieuwe coach. "David Hubert stond als ploegmaat naast me bij mijn eerste profwedstrijd met OHL, dus hij kende me al een beetje", legt hij uit. De twee kwamen elkaar ook tegen in Neerpede, toen Hubert deel uitmaakte van de staf bij RSCA Futures en Patris net was overgekomen van OHL.