David Hubert maakte meteen winnende keuze bij Union: "Hij is nog mijn ploegmaat geweest"

David Hubert maakte meteen winnende keuze bij Union: "Hij is nog mijn ploegmaat geweest"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Louis Patris kreeg gisterenavond zijn eerste basisplaats bij Union Saint-Gilloise. En hij deed het goed aan de rechterkant.

Onder de leiding van Sébastien Pocognoli had Louis Patris al laten zien wat hij in huis had tijdens zijn invalbeurten vol energie. Hij zette die lijn voort als basisspeler. Verkozen boven Anan Khalaili door David Hubert, toonde de man uit Gembloux zich zeer doortastend in het hoog terug winnen van de bal.

"Ik ben tevreden over mijn wedstrijd, ook al kan ik het beter doen bij het tegendoelpunt", analyseerde hij bij onze microfoon na het laatste fluitsignaal. "We moesten de wedstrijd thuis beheersen, Charleroi had niet veel kansen. Wij wat meer. Ook al hadden we meer kunnen scoren, denk ik dat we de wedstrijd gedomineerd hebben."

Louis Patris, een troef onder David Hubert?

Naast de overwinning is het nieuws van het moment natuurlijk de nog vrij recente komst van David Hubert: "Hij moet zich aanpassen aan de club, net als alle coaches voor hem hebben gedaan, maar het is ook aan ons om ons aan te passen aan wat hij wil opzetten," vervolgt Patris.

Met deze eerste overwinning ondanks slechts twee volledige trainingen, heeft Hubert zichzelf tijd gegeven om zijn speelplan in te voeren: "Voorlopig is het nog wat vroeg om echt te praten over wat hij persoonlijk wil brengen, we hebben nog niet veel gelegenheid gehad om te trainen, zijn stijl zal de komende weken duidelijker worden."

Toch was Louis Patris niet volledig onwetend bij deze verandering van coach: "David Hubert was op het veld als ploeggenoot tijdens mijn eerste professionele wedstrijd met Leuven, hij kende me al een beetje." De twee mannen kruisten elkaar ook in Neerpede toen Hubert in de staf van de RSCA Futures zat en Patris net aankwam van OHL. Nu werken ze weer samen in het Dudenpark, in veel prominentere rollen dan destijds.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Union SG

Meer nieuws

Barcelona heeft opvolger Lewandowski al gevonden, al toont ook Bayern interesse

Barcelona heeft opvolger Lewandowski al gevonden, al toont ook Bayern interesse

18:00
🎥 Trainer Thorsten Fink wijst twee zware pijnpunten van KRC Genk aan: "Daar ben ik niet blij mee" Reactie

🎥 Trainer Thorsten Fink wijst twee zware pijnpunten van KRC Genk aan: "Daar ben ik niet blij mee"

17:10
David Hubert heeft meteen impact bij Union SG: "Hij was nog mijn ploegmaat tijdens mijn eerste profwedstrijd"

David Hubert heeft meteen impact bij Union SG: "Hij was nog mijn ploegmaat tijdens mijn eerste profwedstrijd"

09:01
Uitspraak Hayen geen goed nieuws voor Club Brugge met zes matchen in 18 dagen in het vooruitzicht

Uitspraak Hayen geen goed nieuws voor Club Brugge met zes matchen in 18 dagen in het vooruitzicht

17:00
Dit is wat David Hubert te zeggen heeft na zijn debuut bij Union SG

Dit is wat David Hubert te zeggen heeft na zijn debuut bij Union SG

08:20
Transfer Dolberg is voorlopig een nachtmerrie: Ajax-trainer Heitinga geeft update

Transfer Dolberg is voorlopig een nachtmerrie: Ajax-trainer Heitinga geeft update

16:30
Momentum swingt heen en weer in Jan Breydel: Genk raakt niet verder dan een punt bij Cercle en een 7 op 9

Momentum swingt heen en weer in Jan Breydel: Genk raakt niet verder dan een punt bij Cercle en een 7 op 9

15:29
Succes Kompany doet angst bij Bayern München stijgen: Rekordmeister wil actie ondernemen

Succes Kompany doet angst bij Bayern München stijgen: Rekordmeister wil actie ondernemen

16:00
🎥 Wat dit een penalty voor Cercle Brugge? Bij Genk waren ze niet akkoord

🎥 Wat dit een penalty voor Cercle Brugge? Bij Genk waren ze niet akkoord

15:21
7
20-jarige spits ziet zijn kans schoon: "Ik wil door de grote poort terugkeren bij Anderlecht"

20-jarige spits ziet zijn kans schoon: "Ik wil door de grote poort terugkeren bij Anderlecht"

15:00
Droomstart voor David Hubert bij Union: Brusselaars kloppen Charleroi in logische zege

Droomstart voor David Hubert bij Union: Brusselaars kloppen Charleroi in logische zege

22:42
Belg "de meest onderschatte speler ter wereld"? "Topklasse, hij behoort tot de besten"

Belg "de meest onderschatte speler ter wereld"? "Topklasse, hij behoort tot de besten"

14:30
Union-aanvaller Florucz verklapt wat David Hubert tijdens de rust zei in de kleedkamer

Union-aanvaller Florucz verklapt wat David Hubert tijdens de rust zei in de kleedkamer

23:20
Geen WK voor Nathan De Cat, maar Anderlecht wil hem wel (heel snel) iets anders aanbieden

Geen WK voor Nathan De Cat, maar Anderlecht wil hem wel (heel snel) iets anders aanbieden

13:30
5
🎥 Eersteklassewedstrijd ontspoort: zeven rode kaarten op wat zelfs geen voetbalveld genoemd mag worden

🎥 Eersteklassewedstrijd ontspoort: zeven rode kaarten op wat zelfs geen voetbalveld genoemd mag worden

14:00
Niet enkel Standard: ook Antwerp kan nog sancties verwachten na match van vrijdag

Niet enkel Standard: ook Antwerp kan nog sancties verwachten na match van vrijdag

13:00
9
🎥 "Doodzonde": Hans Somers legt pijnpunt van OH Leuven bloot na nederlaag tegen Club Brugge Reactie

🎥 "Doodzonde": Hans Somers legt pijnpunt van OH Leuven bloot na nederlaag tegen Club Brugge

11:15
1
Roméo Lavia schittert weer bij Chelsea: coach Maresca legt het plan bloot

Roméo Lavia schittert weer bij Chelsea: coach Maresca legt het plan bloot

12:30
LIVE: Anderlecht waarschijnlijk toch weer met Vazquez, STVV wil negatieve reeks doorbreken

LIVE: Anderlecht waarschijnlijk toch weer met Vazquez, STVV wil negatieve reeks doorbreken

11:14
Pocognoli debuteerde bij AS Monaco: dit is wat de Franse pers ervan vond

Pocognoli debuteerde bij AS Monaco: dit is wat de Franse pers ervan vond

12:00
Ementa scherp over concurrentiestrijd bij Essevee: "Ik heb veel respect voor Jelle Vossen, maar..."

Ementa scherp over concurrentiestrijd bij Essevee: "Ik heb veel respect voor Jelle Vossen, maar..."

11:00
Thomas Meunier had nog voor deze topclub kunnen spelen: "Maar ik weigerde"

Thomas Meunier had nog voor deze topclub kunnen spelen: "Maar ik weigerde"

11:30
LIVE: Brengt KRC Genk na 6 op 6 nu ook beter voetbal in het Jan Breydelstadion?

LIVE: Brengt KRC Genk na 6 op 6 nu ook beter voetbal in het Jan Breydelstadion?

09:45
Gent-fans mogen juichen: Max Dean eindelijk weer in actie na lange revalidatie

Gent-fans mogen juichen: Max Dean eindelijk weer in actie na lange revalidatie

10:00
Maakt Romelu Lukaku bijna zijn comeback? Sportief directeur van Napoli komt met update

Maakt Romelu Lukaku bijna zijn comeback? Sportief directeur van Napoli komt met update

10:30
Club Brugge is gewaarschuwd: Vincent Kompany is zeer duidelijk na zege tegen Borussia Dortmund

Club Brugge is gewaarschuwd: Vincent Kompany is zeer duidelijk na zege tegen Borussia Dortmund

09:30
5
🎥 Geen geslaagd debuut voor Pocognoli, die meteen clasht met sterspeler

🎥 Geen geslaagd debuut voor Pocognoli, die meteen clasht met sterspeler

08:40
3
Begrip voor herspelen? Zo reageert buitenlandse pers op stopzetting Standard-Antwerp

Begrip voor herspelen? Zo reageert buitenlandse pers op stopzetting Standard-Antwerp

07:00
13
Johan Boskamp waarschuwt Marc Coucke en Michael Verschueren nu al

Johan Boskamp waarschuwt Marc Coucke en Michael Verschueren nu al

06:30
1
"Niet flauw over doen": Jackers spreekt voor het eerst na lastige periode Reactie

"Niet flauw over doen": Jackers spreekt voor het eerst na lastige periode

23:50
Lardot reageert op verschrikkelijke resultaten van enquête over Belgische refs

Lardot reageert op verschrikkelijke resultaten van enquête over Belgische refs

22:30
13
Pär Zetterberg zegt wat Anderlecht nu echt nodig heeft om progressie te maken

Pär Zetterberg zegt wat Anderlecht nu echt nodig heeft om progressie te maken

23:00
1
Westerlo-middenvelder Piedfort verbaasd na gelijkspel tegen La Louvière: "Dit had ik niet verwacht"

Westerlo-middenvelder Piedfort verbaasd na gelijkspel tegen La Louvière: "Dit had ik niet verwacht"

22:58
1
Geen Seys tegen Bayern München? Hayen geeft eerste update over zijn blessure Reactie

Geen Seys tegen Bayern München? Hayen geeft eerste update over zijn blessure

21:10
2
Ontdek alle doelpuntenmakers van de vandaag gespeelde wedstrijden in de Challenger Pro League

Ontdek alle doelpuntenmakers van de vandaag gespeelde wedstrijden in de Challenger Pro League

21:57
Marc Degryse krijgt lof van revelatie uit de Jupiler Pro League voor de analyse die hij maakte

Marc Degryse krijgt lof van revelatie uit de Jupiler Pro League voor de analyse die hij maakte

21:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard Gestopt Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 18:30 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19:15 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Dog3 Dog3 over FCV Dender EH - KV Mechelen: 1-3 Standard 2.0 Standard 2.0 over Begrip voor herspelen? Zo reageert buitenlandse pers op stopzetting Standard-Antwerp Cul-de-sac Cul-de-sac over 🎥 Wat dit een penalty voor Cercle Brugge? Bij Genk waren ze niet akkoord TCJ TCJ over Cercle Brugge - KRC Genk: 2-2 Boktor Boktor over Geen WK voor Nathan De Cat, maar Anderlecht wil hem wel (heel snel) iets anders aanbieden Eldonte Eldonte over John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge The Purple Knight The Purple Knight over Niet enkel Standard: ook Antwerp kan nog sancties verwachten na match van vrijdag Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Standard dringt aan op correcte context van Standard-Antwerp, maar alles begint bij... Anderlecht PhP PhP over Onrust bij de Belgische clubs: DAZN-dossier kan zware klap betekenen stefje stefje over Beerschot-coach Mo Messoudi vindt toch iets heel jammer na gelijkspel tegen SK Beveren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved