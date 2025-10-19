David Hubert maakte meteen winnende keuze bij Union: "Hij is nog mijn ploegmaat geweest"

Louis Patris kreeg gisterenavond zijn eerste basisplaats bij Union Saint-Gilloise. En hij deed het goed aan de rechterkant.

Onder de leiding van Sébastien Pocognoli had Louis Patris al laten zien wat hij in huis had tijdens zijn invalbeurten vol energie. Hij zette die lijn voort als basisspeler. Verkozen boven Anan Khalaili door David Hubert, toonde de man uit Gembloux zich zeer doortastend in het hoog terug winnen van de bal.

"Ik ben tevreden over mijn wedstrijd, ook al kan ik het beter doen bij het tegendoelpunt", analyseerde hij bij onze microfoon na het laatste fluitsignaal. "We moesten de wedstrijd thuis beheersen, Charleroi had niet veel kansen. Wij wat meer. Ook al hadden we meer kunnen scoren, denk ik dat we de wedstrijd gedomineerd hebben."

Louis Patris, een troef onder David Hubert?

Naast de overwinning is het nieuws van het moment natuurlijk de nog vrij recente komst van David Hubert: "Hij moet zich aanpassen aan de club, net als alle coaches voor hem hebben gedaan, maar het is ook aan ons om ons aan te passen aan wat hij wil opzetten," vervolgt Patris.

Met deze eerste overwinning ondanks slechts twee volledige trainingen, heeft Hubert zichzelf tijd gegeven om zijn speelplan in te voeren: "Voorlopig is het nog wat vroeg om echt te praten over wat hij persoonlijk wil brengen, we hebben nog niet veel gelegenheid gehad om te trainen, zijn stijl zal de komende weken duidelijker worden."





Toch was Louis Patris niet volledig onwetend bij deze verandering van coach: "David Hubert was op het veld als ploeggenoot tijdens mijn eerste professionele wedstrijd met Leuven, hij kende me al een beetje." De twee mannen kruisten elkaar ook in Neerpede toen Hubert in de staf van de RSCA Futures zat en Patris net aankwam van OHL. Nu werken ze weer samen in het Dudenpark, in veel prominentere rollen dan destijds.