Dit gaat stopzetten match tegen Antwerp aan Standard kosten (plus nog bijkomende straffen)

De wedstrijd tussen Standard en Antwerp is vrijdagavond voortijdig stilgelegd na incidenten met de Luikse aanhang. Supporters van Standard gooiden herhaaldelijk bekers richting de scheidsrechters, waardoor de partij tot tweemaal toe moest worden onderbroken.

Op het moment van de definitieve stopzetting stond Standard met 1-0 voor. De scheidsrechter besloot om de veiligheid voorop te stellen en het duel niet verder te laten spelen. De Pro League bevestigde intussen dat het resterende deel van de match – vanaf de 87e minuut plus eventuele extra tijd – maandag of dinsdag zal worden hervat.

Het incident brengt niet alleen sportieve gevolgen met zich mee, maar ook financiële. Volgens het reglement van de Pro League wordt bij het stopzetten van een wedstrijd automatisch een boete van 50.000 euro opgelegd aan de club die verantwoordelijk wordt geacht.

50.000 euro boete voor Standard én bijkomende straffen

Daar blijft het mogelijk niet bij. Standard riskeert bijkomende disciplinaire sancties, waaronder extra geldboetes tot 5.000 euro en zelfs tijdelijke sluiting van tribunes bij herhaling. De bond zal het dossier de komende dagen onderzoeken.

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met het gedrag van een deel van de Luikse fans. De club had eerder dit seizoen al waarschuwingen ontvangen rond incidenten met pyrotechnisch materiaal en spreekkoren.





De hervatting van het duel wordt dus een beladen moment. Sportief leek Standard op weg naar een belangrijke overwinning tegen Antwerp, maar nu hangt er opnieuw een schaduw over wat een feestelijke voetbalavond had moeten zijn.