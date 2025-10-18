Dit gaat stopzetten match tegen Antwerp aan Standard kosten (plus nog bijkomende straffen)

Foto: © photonews

De wedstrijd tussen Standard en Antwerp is vrijdagavond voortijdig stilgelegd na incidenten met de Luikse aanhang. Supporters van Standard gooiden herhaaldelijk bekers richting de scheidsrechters, waardoor de partij tot tweemaal toe moest worden onderbroken.

Op het moment van de definitieve stopzetting stond Standard met 1-0 voor. De scheidsrechter besloot om de veiligheid voorop te stellen en het duel niet verder te laten spelen. De Pro League bevestigde intussen dat het resterende deel van de match – vanaf de 87e minuut plus eventuele extra tijd – maandag of dinsdag zal worden hervat.

Het incident brengt niet alleen sportieve gevolgen met zich mee, maar ook financiële. Volgens het reglement van de Pro League wordt bij het stopzetten van een wedstrijd automatisch een boete van 50.000 euro opgelegd aan de club die verantwoordelijk wordt geacht.

50.000 euro boete voor Standard én bijkomende straffen

Daar blijft het mogelijk niet bij. Standard riskeert bijkomende disciplinaire sancties, waaronder extra geldboetes tot 5.000 euro en zelfs tijdelijke sluiting van tribunes bij herhaling. De bond zal het dossier de komende dagen onderzoeken.

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met het gedrag van een deel van de Luikse fans. De club had eerder dit seizoen al waarschuwingen ontvangen rond incidenten met pyrotechnisch materiaal en spreekkoren.

De hervatting van het duel wordt dus een beladen moment. Sportief leek Standard op weg naar een belangrijke overwinning tegen Antwerp, maar nu hangt er opnieuw een schaduw over wat een feestelijke voetbalavond had moeten zijn.

5 reacties
Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 16:00 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18:15 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over Analist pleit voor extreem duidelijke boodschap Antwerp: "Keer niet terug naar Luik" Straffe Straffe over 'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers' Pé_1 Pé_1 over Pro League, Antwerp en Standard zijn eruit: dit is wanneer en hoe laat de resterende minuten worden gespeeld Blackadder Blackadder over Marc Wilmots begrijpt niets van wedstrijdleiding na stilgelegde Standard-Antwerp Johnnie Walker Johnnie Walker over Beerschot neemt Beveren zijn maximum af: Kortrijk lachende derde? Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Forfait of geen forfait? Wat zegt reglement na stilgelegde Standard-Antwerp in minuut 89? Soloria Soloria over Dit gaat stopzetten match tegen Antwerp aan Standard kosten (plus nog bijkomende straffen) urco urco over 🎥 Bekijk de beelden! Standard identificeert bekergooier en komt nieuws over uitspelen match tegen Antwerp De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco Kantine
