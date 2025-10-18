Analist pleit voor extreem duidelijke boodschap Antwerp: "Keer niet terug naar Luik"

Patrick Goots spaart zijn woorden niet na de gestaakte partij tussen Standard en Antwerp. Volgens de voormalige spits heeft Antwerp alle reden om verbolgen te zijn over de manier waarop de match eindigde en over de huidige regelgeving binnen de Pro League.

“Die ene Standard-supporter ontnam Antwerp de kans om een punt te pakken. Dan kun je beter nu een statement maken, want het reglement is incorrect", zegt Goots scherp in GvA. Door de nieuwe regel wordt de wedstrijd maandag achter gesloten deuren uitgespeeld vanaf minuut 87, met Standard nog steeds 1-0 voor.

Volgens Goots is dat oneerlijk tegenover Antwerp. “Er wordt gewoon een totaal andere matchsituatie gecreëerd. Standard zat – met z’n tienen – op zijn tandvlees en kwam nog amper over de middenlijn. Nu kan het met frisse benen die partij afwerken.” Antwerp verliest volgens hem zo volgens hem een reële kans op een gelijkspel.

Ook praktisch komt Antwerp in de problemen. “Hoe belachelijk het ook is om voor pakweg acht minuten terug te keren naar Luik, je zal je daar toch tactisch op moeten voorbereiden. Mocht ik Antwerp zijn, dan maakte ik een statement door níét terug te keren.”

Juridische stappen Antwerp?

De Great Old speelt immers volgend weekend tegen Club Brugge en ziet zijn voorbereiding verstoord. Goots vraagt zich bovendien af of Antwerp juridische stappen kan zetten. “Dit kan een gevaarlijk precedent scheppen. Stel je voor dat in de lente hetzelfde gebeurt in een titelmatch tussen Union en Club Brugge.. zo wil je toch geen kampioenschap zien beslecht worden?”





Tot slot was de analist ook kritisch over het sportieve luik. “Antwerp riep het onheil over zich af. Na die tegengoal na zeventien seconden hebben ze vijftig minuten lang amper iets gecreëerd tegen tien man. Dit was niet de prestatie die Stef Wils voor ogen had.”