Ongelooflijk! Nog meer pech voor Antwerp in Luik, spelersgroep nog maar net aangekomen

Antwerp beleeft opnieuw een hectische dag in Luik. De bus van de club stond tijdens de verre reis naar Sclessin in de file op de E313 en is daardoor pas rond 14 uur aangekomen, amper een uur voor de hervatting van de wedstrijd.

De oorspronkelijk aangewezen scheidsrechter, Lothar D’Hondt, zal de resterende minuten niet leiden. D’Hondt fluit vandaag om 15 uur Newcastle-Benfica in de Youth League en kan dus niet terugkeren naar Luik.

In plaats daarvan neemt Nicolas Laforge de fluit over. Laforge is geen onbekende in de Jupiler Pro League: hij leidde gisteren nog het duel STVV-Anderlecht en zal nu de cruciale resterende minuten van Standard-Antwerp in goede banen proberen te leiden.

De uitgestelde wedstrijd werd afgelopen vrijdag vroegtijdig afgeblazen door D’Hondt na incidenten met supporters. De beslissing tot hervatting kwam er in samenspraak met de clubs en de Belgische voetbalbond, maar blijft een gevoelig onderwerp.

Voor Antwerp komt de late aankomst van de bus bovenop een fysiek en mentaal belastend programma. De ploeg moet zich in amper een uur opwarmen en voorbereiden op een match die normaal al twee dagen geleden gespeeld had moeten worden.





Opstelling Standard: Epolo, Hautekiet, Homawoo, Lawrence, Mohr, Fossey, Ilaimaharitra, Kuavita, Mehssatou, Nkada.