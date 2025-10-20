Geen Lothar D'Hondt meer: dit is de reden waarom Nicolas Laforge plots de rest van Standard-Antwerp fluit

De gestaakte wedstrijd tussen Standard en Antwerp krijgt maandag een vervolg. Maar niet meer met scheidsrechter Lothar D'Hondt, die wordt vervangen door Nicolas Laforge.

De wedstrijd tussen Standard en Antwerp van afgelopen weekend liep uit de hand. Er werden bekertjes op het veld gegooid, Thibo Somers werd geduwd door een Standard-fan en toen scheidsrechter Lothar D'Hondt zelf een beker tegen zich kreeg, greep hij in.

Nadat de spelers eerder al even naar binnen werden gestuurd, besloot D'Hondt de wedstrijd te staken. Een logische beslissing na zijn eerdere waarschuwingen, maar wel een met grote gevolgen.

Laatste minuten op maandagnamiddag

Een forfaitnederlaag volgt er niet voor de Rouches, aangezien de regels veranderd zijn. Daarom moet Antwerp op maandag nog zeker anderhalf uur in de bus richting Luik.

Om 15u werken beide clubs de resterende minuten af: de wedstrijd werd in minuut 87 afgefloten. Beide ploegen mogen nieuwe spelers opstellen, en dus kan Antwerp-coach Stef Wils verrassen met veel aanvallers, Standard staat namelijk met 1-0 voor.





Geen Lothar D'Hondt meer op Sclessin

Maar het blijft niet bij nieuwe spelers, er komt ook een nieuwe scheidsrechter. Dat is normaal niet de bedoeling, maar Lothar D'Hondt fluit een Youth League-wedstrijd op maandag, weet Het Nieuwsblad. Daardoor zal Nicolas Laforge in Luik de laatste minuten fluiten.