Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me"

Een niet zo gewone maandag voor Patrick Goots. Niet alleen omdat Royal Antwerp vanmiddag naar Standard trekt om de resterende minuten van hun gestaakte wedstrijd te spelen, maar ook omdat de huisanalist onverwacht telefoon kreeg van voorzitter Paul Gheysens zelf.

"Inderdaad, ik verslikte me bijna, ook al was mijn koffie al op", vertelt Goots in GvA. “Paul Gheysens – de voorzitter himself – belde mij op. Ik dacht eerst dat het een klant was voor mijn werk als verkoper. Het nummer kende ik niet, want meneer Gheysens belt mij zeker niet iedere dag.”

Gheysens had een duidelijke reden voor het belletje. “Hij had mijn mening over de gestaakte wedstrijd gelezen bij Gazet van Antwerpen en wilde daarover nog eens van gedachten wisselen. Antwerp is echt niet te spreken over het reglement en speelt onder voorbehoud, maar het was wel leuk om te ervaren dat mijn mening wordt gerespecteerd.”

Supporter bepaalde mee het resultaat

Goots kreeg zelf ook veel reacties op zijn analyse. “Toen ik vrijdagavond hoorde dat het reglement sinds 2023 veranderd is, begon het bij mij meteen te malen. Ik heb dat ook tegen meneer Gheysens gezegd. Drie keer werd afgeroepen: ‘bij nóg een incident wordt dit een forfaitnederlaag.’ Tenslotte bepaalde die supporter dus mede het resultaat.”

In provinciale is dat forfaitscore, waarom niet in eerste klasse?

De oud-speler uitte zijn bedenkingen over de regel zelf. “Met het huidige reglement ga je een precedent scheppen, want dit kan nog gebeuren. Ik vind het een bizarre regel. In provinciale voetbalcompetities is het gewoon een forfaitnederlaag. Waarom moet het in eerste klasse dan anders zijn? Omdat de profs meer tijd hebben?”



