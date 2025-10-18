Sancties na stopzetting Standard-Antwerp: ook Marc Wilmots in de problemen

Sancties na stopzetting Standard-Antwerp: ook Marc Wilmots in de problemen

Standard, maar ook Marc Wilmots riskeren disciplinaire maatregelen na het voortijdig stopzetten van de wedstrijd tegen Antwerp. De voetbalbond onderzoekt de incidenten en overweegt sancties voor club én sportief directeur.

Wedstrijd gestaakt na supportersincidenten

De competitiewedstrijd tussen Standard en Antwerp werd op vrijdagavond onderbroken na herhaalde incidenten met het publiek. Scheidsrechter Lothar D’Hondt legde het spel verschillende keren stil wegens bekers die door supporters richting het veld werden gegooid.

De eerste onderbreking volgde op een VAR-beslissing waarbij Adnane Abid een directe rode kaart kreeg. Standard moest verder met tien spelers. De frustratie bij de thuisaanhang bleef escaleren. De wedstrijd werd definitief gestaakt vlak voor affluiten en zal maandag om 15 uur uitgespeeld worden.

Onderzoek naar uitlatingen van Marc Wilmots

Naast de club zelf komt ook sportief directeur Marc Wilmots in beeld bij het disciplinaire onderzoek. Volgens La Dernière Heure overweegt het bondsparket een dossier te openen naar aanleiding van zijn uitspraken. De voetbalbond bekijkt of deze uitlatingen in strijd zijn met de reglementen.

De krant meldt dat de bond niet alleen de incidenten op het veld onderzoekt, maar ook de communicatie van betrokkenen na afloop. De uitlatingen van Wilmots zouden volgens de bond mogelijk de neutraliteit van het scheidsrechtersteam ondermijnen.

Tussentijdse gevolgen voor Standard

Standard riskeert ook een boete en mogelijk een sanctie van wedstrijden spelen zonder publiek. De club werd eerder al gewaarschuwd voor gelijkaardige incidenten. De bond zal op basis van het wedstrijdverslag en aanvullende verklaringen een beslissing nemen.

