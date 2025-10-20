Ex-ref stoort zich aan beslissing rond Standard-Antwerp: "Moet dat nu echt?"

De wedstrijd tussen Standard en Antwerp wordt deze namiddag om 15u hervat voor de resterende minuten. Daar heerst veel onbegrip rond, ook bij ex-ref Serge Gumienny, die zich afvraagt waarom het duel überhaupt werd stilgelegd.

De match werd in minuut 88 stilgelegd nadat een bekertje op het veld belandde. “Dat is nooit goed te praten, maar een arbiter moet ook proberen om een wedstrijd uit te spelen", aldus Gumienny in HBvL.

De beslissing is volgens hem overdreven. "Is het dan als ref echt nodig om een match in minuut 88 stop te zetten voor een leeg bekertje op het veld? Ook al was het misschien al de derde keer.”

“Als het nu vuurpijlen, aanstekers of munten waren, dan ging het effectief om een gevaarlijke situatie. Maar nu heb ik het gevoel dat de beslissing om de wedstrijd stop te zetten iets te gemakkelijk genomen werd. Als scheidsrechter heb je sowieso een olifantenhuid nodig, maar Lothar D’Hondt was de zijne vrijdag precies vergeten aan te trekken."

Zo gaan er nog veel wedstrijden niet uitgespeeld worden

Al kijkt Gumienny vooral naar het reglement. "Al valt de ref zelf hier eigenlijk niets te verwijten. Hij paste alleen maar het reglement toe."





"Het is vooral dat reglement en de toepassing ervan waar de scheidsrechterbazen eens over moeten nadenken. Want geloof me: op deze manier gaan er in de toekomst nog veel wedstrijden niet uitgespeeld worden.”