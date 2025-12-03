'Tegenstanders zien er een masterplan in zoals in Frankrijk: DAZN binnenkort als klant van Pro League?'

'Tegenstanders zien er een masterplan in zoals in Frankrijk: DAZN binnenkort als klant van Pro League?'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het televisiecontract van het Belgische voetbal is uitgedraaid op een soap. DAZN heeft de schijf van eind november voor de clubs niet meer betaald en dreigde even zelfs geen voetbal meer uit te zenden. Voorlopig gaan ze wel door tot het einde van het seizoen.

Voor de clubs is het op dit moment een heel moeilijke zaak, want zonder de inkomsten uit televisiegelden dreigt voor sommige ploegen heel zwaar vaarwater.

Het Franse model

DAZN zou ondertussen wel bereid zijn om het seizoen uit te doen, zodat de voetbalfans toch nog de rest van het seizoen voetbal op televisie zullen zien. Maar wat komende zomer dan?

Daarover is op dit moment nog geen duidelijkheid. Mogelijk komt er net als in Frankrijk een eigen kanaal van de Jupiler Pro League om de voetbalwedstrijden uit te zenden.

DAZN als klant aan de slag?

Zou DAZN dan als klant kunnen optreden om de wedstrijden te blijven uitzenden? Dat is in ieder geval wat ze gedaan hebben in Frankrijk, waar ze klant zijn van de Ligue 1+. 

Volgens tegenstanders van DAZN zouden ze dat ook in België willen gaan doen. Dat laat Gazet van Antwerpen alvast weten. "Concurrenten als Telenet en Proximus zien er, zo zeggen insiders, een bewuste strategie in: eerst klanten afsnoepen bij de telecomoperatoren, dan het contract doen ontploffen en finaal hetzelfde product blijven aanbieden, zonder daarbij veel marktaandeel te verliezen - de gewonnen abonnees blijven vermoedelijk uit gemak toch zitten bij DAZN", klinkt het.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

Peter Maes openhartig over 'Propere Handen' en zijn toekomst als trainer

Peter Maes openhartig over 'Propere Handen' en zijn toekomst als trainer

15:30
Hij raakte geblesseerd tijdens de warming-up tegen Anderlecht: David Hubert geeft update

Hij raakte geblesseerd tijdens de warming-up tegen Anderlecht: David Hubert geeft update

15:00
Drie goals per match en een ambitieus project: Sporting Hasselt raast aan hoge snelheid richting de Pro League

Drie goals per match en een ambitieus project: Sporting Hasselt raast aan hoge snelheid richting de Pro League

14:40
'De strijd voor Genk-topper gaat verder: topcoach wil hem er absoluut bij'

'De strijd voor Genk-topper gaat verder: topcoach wil hem er absoluut bij'

14:20
6
Is het helemaal voorbij? Amper drie Belgen in de top-100 van het WK

Is het helemaal voorbij? Amper drie Belgen in de top-100 van het WK

14:00
4
RSC Anderlecht wint stevig van Manchester United

RSC Anderlecht wint stevig van Manchester United

13:45
Standard heeft op één specifieke positie dringend versterking nodig: hij valt door de mand

Standard heeft op één specifieke positie dringend versterking nodig: hij valt door de mand

13:15
Aanduidingen speeldag 17: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 17: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

13:30
1
Geruchten in Italië steeds luider: speelt Club Brugge nieuwe aanwinst snel opnieuw kwijt?

Geruchten in Italië steeds luider: speelt Club Brugge nieuwe aanwinst snel opnieuw kwijt?

13:01
1
Is hij nu Club of Antwerp-fan? Wout Van Aert wil er nog wat over kwijt: "Jammer voor die mensen..."

Is hij nu Club of Antwerp-fan? Wout Van Aert wil er nog wat over kwijt: "Jammer voor die mensen..."

12:20
8
Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk

Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk

12:00
2
LIVE Cercle Brugge-KAA Gent: Wie tankt vertrouwen in de beker en stoot door naar de kwartfinale?

LIVE Cercle Brugge-KAA Gent: Wie tankt vertrouwen in de beker en stoot door naar de kwartfinale?

11:15
Zware domper voor Anderlecht: sleutelspeler is zes weken out

Zware domper voor Anderlecht: sleutelspeler is zes weken out

11:23
LIVE: Club Brugge onder spanning op zoek naar doelpunten in Leuven, met derde keeper in eigen doel

LIVE: Club Brugge onder spanning op zoek naar doelpunten in Leuven, met derde keeper in eigen doel

10:45
Jan Vertonghen legt duidelijk uit waarom hij plots bij de KBVB aan de slag gaat

Jan Vertonghen legt duidelijk uit waarom hij plots bij de KBVB aan de slag gaat

11:00
Twijfels over Rashford: FC Barcelona denkt aan voormalige Club Brugge-speler én Rode Duivel

Twijfels over Rashford: FC Barcelona denkt aan voormalige Club Brugge-speler én Rode Duivel

10:30
LIVE: Kan kersvers Antwerp-trainer Oosting in de beker meteen voor vertrouwen zorgen tegen STVV?

LIVE: Kan kersvers Antwerp-trainer Oosting in de beker meteen voor vertrouwen zorgen tegen STVV?

10:10
"Ik heb met hem gesproken": deze opvallende club greep afgelopen zomer naast Kevin De Bruyne

"Ik heb met hem gesproken": deze opvallende club greep afgelopen zomer naast Kevin De Bruyne

10:00
KV Mechelen laat van zich horen na beslissing van de supporters Reactie

KV Mechelen laat van zich horen na beslissing van de supporters

09:45
"Onze prestatie was toch niet zo slecht?" - Standard blijft in hetzelfde bedje ziek

"Onze prestatie was toch niet zo slecht?" - Standard blijft in hetzelfde bedje ziek

09:15
1
Opsteker voor KRC Genk met oog op bekerkraker tegen Anderlecht

Opsteker voor KRC Genk met oog op bekerkraker tegen Anderlecht

09:30
Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

08:30
4
Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten

Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten

09:00
1
Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit

Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit

08:40
2
🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit

🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit

08:20
Nicky Hayen moet puzzelen: opvallende afwezige in selectie Club Brugge, één belangrijke naam keert terug

Nicky Hayen moet puzzelen: opvallende afwezige in selectie Club Brugge, één belangrijke naam keert terug

08:00
David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken

David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken

07:40
6
Hier maakt hij zich niet populair mee: Standard-speler Ayensa doet opvallende uitspraak over Dender

Hier maakt hij zich niet populair mee: Standard-speler Ayensa doet opvallende uitspraak over Dender

07:20
Personeelsproblemen Standard weer groter: "Hij sukkelt er al weken mee"

Personeelsproblemen Standard weer groter: "Hij sukkelt er al weken mee"

07:10
'Na maandenlang onderhandelen en discussiëren hebben AC Milan en Saelemaekers de knoop doorhakt'

'Na maandenlang onderhandelen en discussiëren hebben AC Milan en Saelemaekers de knoop doorhakt'

07:00
Mo Berte verklaart waarom hij nog niet op niveau was: "Veel privéproblemen gehad" Reactie

Mo Berte verklaart waarom hij nog niet op niveau was: "Veel privéproblemen gehad"

06:20
Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard en Tottenham is gratis op te pikken

Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard en Tottenham is gratis op te pikken

06:40
4
"Ons seizoen begint pas half september": wat nu begin december, Ivan Leko? Analyse

"Ons seizoen begint pas half september": wat nu begin december, Ivan Leko?

06:00
Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs

Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs

23:23
4
Beerschot krijgt in eigen huis een lesje in efficiëntie van een zakelijk La Louvière

Beerschot krijgt in eigen huis een lesje in efficiëntie van een zakelijk La Louvière

22:38
OFFICIEEL: Jan Vertonghen gaat bij de Belgische voetbalbond aan de slag

OFFICIEEL: Jan Vertonghen gaat bij de Belgische voetbalbond aan de slag

23:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 14
Metz Metz 0-1 Rennes Rennes
Monaco Monaco 1-0 PSG PSG
Paris FC Paris FC 1-1 Auxerre Auxerre
Marseille Marseille 2-2 Toulouse Toulouse
Strasbourg Strasbourg 1-2 Stade Brestois Stade Brestois
Lorient Lorient 3-1 Nice Nice
Angers Angers 1-2 RC Lens RC Lens
Le Havre Le Havre 0-1 Lille OSC Lille OSC
Lyon Lyon 3-0 Nantes Nantes

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Is het helemaal voorbij? Amper drie Belgen in de top-100 van het WK CringeMedia CringeMedia over Is hij nu Club of Antwerp-fan? Wout Van Aert komt wil er nog wat over kwijt: "Jammer voor die mensen..." De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Cercle Brugge - KAA Gent: - De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 'De strijd voor Genk-topper gaat verder: topcoach wil hem er absoluut bij' Don Doumbia Don Doumbia over Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar Don Doumbia Don Doumbia over Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer' Fan1880 Fan1880 over Aanduidingen speeldag 17: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit Nero Nero over Nederlandse traditieclub aan rand van financiële afgrond: "We kunnen het seizoen uitspelen" Shake spier Shake spier over Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved