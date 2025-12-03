'Tegenstanders zien er een masterplan in zoals in Frankrijk: DAZN binnenkort als klant van Pro League?'

Het televisiecontract van het Belgische voetbal is uitgedraaid op een soap. DAZN heeft de schijf van eind november voor de clubs niet meer betaald en dreigde even zelfs geen voetbal meer uit te zenden. Voorlopig gaan ze wel door tot het einde van het seizoen.

Voor de clubs is het op dit moment een heel moeilijke zaak, want zonder de inkomsten uit televisiegelden dreigt voor sommige ploegen heel zwaar vaarwater.

Het Franse model

DAZN zou ondertussen wel bereid zijn om het seizoen uit te doen, zodat de voetbalfans toch nog de rest van het seizoen voetbal op televisie zullen zien. Maar wat komende zomer dan?

Daarover is op dit moment nog geen duidelijkheid. Mogelijk komt er net als in Frankrijk een eigen kanaal van de Jupiler Pro League om de voetbalwedstrijden uit te zenden.

DAZN als klant aan de slag?

Zou DAZN dan als klant kunnen optreden om de wedstrijden te blijven uitzenden? Dat is in ieder geval wat ze gedaan hebben in Frankrijk, waar ze klant zijn van de Ligue 1+.

Volgens tegenstanders van DAZN zouden ze dat ook in België willen gaan doen. Dat laat Gazet van Antwerpen alvast weten. "Concurrenten als Telenet en Proximus zien er, zo zeggen insiders, een bewuste strategie in: eerst klanten afsnoepen bij de telecomoperatoren, dan het contract doen ontploffen en finaal hetzelfde product blijven aanbieden, zonder daarbij veel marktaandeel te verliezen - de gewonnen abonnees blijven vermoedelijk uit gemak toch zitten bij DAZN", klinkt het.