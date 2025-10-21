Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

Naar aanleiding van incidenten tijdens de wedstrijd tegen Antwerp heeft Standard besloten tot een tijdelijke maatregel in het stadion. De club wil hiermee verdere verstoringen voorkomen en de veiligheid garanderen.

Maatregel na incidenten tijdens Standard – Antwerp

Op vrijdag werd de Jupiler Pro League-wedstrijd tussen Standard en Antwerp voortijdig onderbroken. De aanleiding was het gooien van voorwerpen vanuit de tribunes richting het speelveld. In reactie hierop heeft Standard, op basis van artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement, een verbod ingesteld op het meenemen van dranken in de tribunes.

De beslissing werd genomen in overleg met meerdere partijen, waaronder de lokale politie, de Supporter Liaison Officer (SLO) en de voorzitter van de Famille des Rouches. De club stelt dat het verbod in eerste instantie van toepassing zal zijn tot 31 december 2025, zo klinkt het in een officiële mededeling aan onze redactie.

Reactie vanuit de club en gevolgen voor supporters

Standard benadrukt dat de maatregel tijdelijk is en afhankelijk van het gedrag van de supporters. “Wij rekenen op de medewerking van al onze supporters zodat we deze maatregel niet hoeven te verlengen en ze tijdelijk blijft”, klinkt het vanuit de club.

Supporters die zich niet aan het verbod houden, riskeren een stadionverbod. De club zal overtreders identificeren via camerabeelden en hen uitsluiten conform het reglement. “Elke overtreding van deze maatregel zal leiden tot een stadionverbod ten laste van de overtreders”, stelt Standard.

De maatregel geldt voor alle tribunes en is van kracht bij elke thuiswedstrijd tot het einde van het kalenderjaar. De club communiceert dat de beslissing voortkomt uit een noodzaak om de veiligheid van spelers, staf en publiek te waarborgen.

Maandagmiddag werden de resterende minuten van de wedstrijd afgewerkt in een leeg stadion. De eindstand veranderde niet meer. Royal Antwerp FC speelde de wedstrijd wel onder voorbehoud, omdat ze niet akkoord gaan met de gang van zaken.

