Standard geeft stevige waarschuwing aan eigen fans: "Er zijn beelden van echte incidenten"

Het gooien van bekers domineerde dit weekend het nieuws in de Pro League, na het stilleggen van de wedstrijd tussen Standard en Antwerp. Pierre François, algemeen directeur van Standard, benadrukte tijdens een persconferentie het risico van dergelijke acties, die op het eerste gezicht onschuldig lijken.

"Wat ik nu merk, is dat het gooien van voorwerpen, vooral bekers, steeds vaker voorkomt," aldus François. "Dit is ook een belangrijke zorg die door de disciplinaire organen van de UEFA wordt meegenomen."

Het probleem wordt volgens hem alleen maar groter. "Wanneer je de statistieken van interventies bekijkt… het gebeurt steeds vaker en het wordt onhoudbaar. Vorige week nam ik deel aan een seminar van de disciplinaire instanties van de UEFA, en dit onderwerp stond ook daar hoog op de agenda."

Hechtingen en brandwonden mogelijk

François wijst op de reële gevaren van deze actie. "Je moet weten dat de bekers zo zijn ontworpen dat ze verwondingen kunnen veroorzaken. Er zijn beelden van echte incidenten, waarbij soms zelfs hechtingen nodig waren. Als het warme dranken zijn, kan het ook brandwonden geven."





De directeur benadrukt dat er veiligere manieren zijn om je ongenoegen te uiten. "Dus dit moet stoppen. Er zijn echt andere manieren om je frustratie te tonen, ook richting de scheidsrechter, zonder iets op het veld te gooien."

Als gevolg van deze incidenten heeft Standard officieel aangekondigd dat bekers tijdelijk verboden zijn op de tribunes. Een duidelijke maatregel om de veiligheid van spelers, officials en fans te garanderen.