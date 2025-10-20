Marc Wilmots krijgt de volle laag: "Het laatste wat we nodig hebben"

Peter Vandenbempt vindt de kritiek van Marc Wilmots op scheidsrechter Lothar D'Hondt na de gestaakte wedstrijd Standard-Antwerp volledig onaanvaardbaar. De partij werd vrijdag stopgezet nadat enkele supporters drinkbekers op het veld hadden gegooid.

Volgens Vandenbempt is het begrijpelijk dat Wilmots gefrustreerd was, mogelijk door de ontgoocheling van het moment of eerdere arbitrale beslissingen, maar dat rechtvaardigt volgens hem geen aanval op een scheidsrechter. “In het geval van Marc Wilmots, iemand met status in ons voetbal, verwacht je toch een nuchtere kijk", zegt Vandenbempt bij Sporza.

De kritiek van Wilmots ging onder meer over het feit dat D’Hondt te dicht bij de spionkop een gele kaart zou hebben gegeven. “Dat heb ik nog maar zelden gehoord", stelt Vandenbempt. “Alsof een scheidsrechter zijn werk niet over het hele veld kan doen.”

Eén bekertje gegooid? En die tientallen andere?

Vandenbempt wijst erop dat het voorval dat tot de stopzetting leidde, ‘maar één bekertje’ betrof, terwijl tientallen andere bekers tijdens de wedstrijd werden gegooid. Toch werd de scheidsrechter verantwoordelijk gehouden door de clubleider. “Dat is symptomatisch voor een groter probleem in ons voetbal", aldus Vandenbempt.

Hij benadrukt dat de woede van de fans van Standard nog begrijpelijk is, zeker na de gebeurtenissen van twee weken geleden bij Anderlecht. “Maar het laatste wat we nodig hebben, is een clubleider die de verantwoordelijkheid voor reglementaire beslissingen bij de scheidsrechter legt.”

Vandenbempt roept op tot meer respect voor de regels en voor scheidsrechters. “Fans van andere clubs denken er net zo over. De reglementen bestaan niet om iemand te kleineren, maar om het spel correct te laten verlopen. Daar moet iedereen, ook clubleiders, achter staan.”

