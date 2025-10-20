Heeft Lothar D'Hondt het vel van Stef Wils gered?

Consternatie vrijdagavond wanneer scheidsrechter Lothar D'Hondt Standard-Antwerp bij een 1-0 stand affluit in de 88e minuut. Standard stond op een 1-0 voorsprong maar iedereen denkt op dat moment dat Antwerp met de drie punten gaat lopen.

Drie punten leken binnen

Want het is tot driemaal toe wangedrag van het thuispubliek dat Lothar D'Hondt moet ingrijpen. Eerst is er een waarschuwing, na een gele kaart voor Saïd krijgt de scheidsrechter heel wat over zich vanuit de spionkop en stuurt hij iedereen voor een eerste keer naar binnen. "Als dit nog eens gebeurt, verliezen we met forfait", roept de speaker. En wat gebeurt er in minuut 88? Juist ja, een dwaze supporter gooit een bekertje naar de scheidsrechter en de wedstrijd wordt afgefloten.

Een uurtje later waren we al beter geïnformeerd en daags later kwam de communicatie al dat Standard en Antwerp maandagnamiddag afgewerkt zal worden. Antwerp stond op het punt om te verliezen op Sclessin en zal er maandag alles aan doen om nog een punt uit de brand te slepen maar zal dan uit een ander vaatje moeten tappen dan vrijdagavond.

Antwerp opnieuw mak tegen 10 man

Want door de tumultueuze avond vergeten we misschien wel dat Standard hard gevochten had om de drie punten in eigen huis te houden. Na amper 16 seconden kwamen de Rouches op voorsprong en Antwerp kon lange tijd niets terugdoen. Zelfs wanneer Standard met 10 viel na een halfuur, was het lastig voor de bezoekers om echt tot kansen te komen.

5 minuten was Antwerp duidelijk de betere partij maar bracht Fossey telkens op de lijn redding. Verder was het heel mager wat Antwerp voor de dag bracht, ook tegen 10 man. En dat is niet de eerste keer dat Antwerp er niet in slaagt om de tegenstander pijn te doen, zelfs als die met 10 is. Tegen Gent gaven ze zo zelfs nog een 1-0 voorsprong uit handen tegen 10 Buffalo's.

Geen stabiliteit achterin

Ze konden niet tot een snelheid van uitvoering komen die de 10 tegenstanders pijn deed. Achterin slachtofferde Wils Bozhinov na zijn fouten tegen Cercle Brugge voor de interlandbreak. Verstraeten kreeg zijn kans maar aan de andere kant had Van Den Bosch het duidelijk lastig. Zonder Alderweireld naast hem, is het toch lastig voor de 22-jarige Van Den Bosch.

In het middenveld wist Diawara dan weer niet van welk hout pijlen maken. Benitez kwam er na een uur pas helemaal door en Somers liep soms tussen de linies maar soms ook helemaal verloren achter de spitsen. De enige met ietwat dreiging met de bal aan de voet was Adekami maar de 19-jarige diamant moet nog bijgeschaafd worden.

Club Brugge komt (te) snel

Kortom, Antwerp leek niet in staat om de kar nog te keren op Sclessin en had geluk dat de 2-0 werd afgekeurd door buitenspel. Anders kon het een heel lange avond worden voor de Great Old. Met het vervolg van de wedstrijd op maandagmiddag, lijkt scheidsrechter Lothar D'Hondt ervoor gezorgd te hebben dat het bestuur van Antwerp te weinig tijd heeft om een trainerswissel door te voeren. Volgend weekend volgt er namelijk al een belangrijke thuiswedstrijd tegen Club Brugge die voorbereid moet worden.