Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez vanuit Sclessin
Standard en Antwerp FC werkten vanmiddag de stilgelegde wedstrijd van afgelopen vrijdag af. Vincent Euvrard is tevreden dat zijn team de voorsprong kon vasthouden.

Standard hield vanmiddag moeiteloos stand tegen Antwerp FC. De Rouches bleven zes minuten lang foutloos en mogen op die manier drie punten bijschrijven.

"Ik vind het vooral jammer dat we de overwinning niet hebben kunnen vieren met de fans", verrast Euvrard. "We mogen niet vergeten dat de supporters ons al veel hebben gebracht."

Verdiende driepunter

De coach van Standard spreekt - ongeacht de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag - van een verdiende overwinning. "We domineerden de volledige wedstrijd."

"Bovendien ben ik enorm trots op wat mijn spelers hebben getoond", gaat Euvrard verder. "We stonden vorige vrijdag al vroeg met tien, hé."

Het was een verdiende én noodzakelijke overwinning. Om verschillende redenen

"Ook vandaag stonden we nog enkele minuten met tien tegen elf", besluit de coach van Standard. "Het was een verdiende én noodzakelijke overwinning. Om verschillende redenen."

Antwerp
Standard
Vincent Euvrard

