Begrip voor herspelen? Zo reageert buitenlandse pers op stopzetting Standard-Antwerp

Buitenlandse kranten reageren scherp op het gestaakte duel tussen Standard en Antwerp. De incidenten op Sclessin worden breed besproken, met nadruk op de gevolgen voor het Belgische voetbal.

L’Equipe: focus op reglementswijziging

L’Équipe benadrukt dat deze aanpak voortkomt uit een reglementswijziging in België, waarbij het forfait niet langer automatisch wordt toegepast bij incidenten, maar de match wordt uitgespeeld onder strikte voorwaarden.

The Mirror: reactie van spelers

De Engelse krant wijst op de reacties van de spelers op Sclessin. Zij begrepen niet meteen wat er gebeurde. “Enkele Standardspelers keken misnoegd naar de tribunes”, zo staat er te lezen.

De Telegraaf: reactie van Wilmots

De Nederlandse krant focust vooral op de reactie van Marc Wilmots. Zij schrijven dat Wilmots zei dat de scheidsrechter van dienst het biergooien zelf uitgelokt heeft.

The Athletic: frustratie bij de spelers

Volgens de Engelse krant is het opvallend dat de wedstrijd geen forfait oplevert, maar zo zijn de regels nu eenmaal in ons land. Ook de frustratie bij de spelers was volgens hen opvallend, zeker ook omdat het niet de eerste keer was.





Voetbal International: fans waren gewaarschuwd

Voetbal International begrijpt de actie van de fans niet, omdat de zege op dat moment zo goed als binnen was. “De fans waren al twee keer gewaarschuwd, maar legden dat naast zich neer en besloten een derde maal bekers op het veld te mikken”, klinkt het.