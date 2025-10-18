Marc Wilmots begrijpt niets van wedstrijdleiding na stilgelegde Standard-Antwerp

Geen reacties na Standard-Antwerp. De wedstrijd werd vroegtijdig afgesloten maar is officieel nog niet gedaan dus is er ook nog geen analyse van spelers of trainers beschikbaar.

"Twee maten en gewichten"

Wie wél bereid was om commentaar te geven over de situatie was Standards sportief directeur Marc Wilmots. De voormalige bondscoach werd gespot door de camera's van DAZN en verscheen even voor de lens voor een korte reactie. Een reactie die niet mals was voor de beslissingen van scheidsrechter Lothar D'Hondt.

"Er wordt met twee maten en twee gewichten gewerkt door de scheidsrechters. Oké Abid zet zijn voet maar er is 0 intentie om de speler van Antwerp pijn te doen. Bovendien wordt hij ook nog eens geduwd", vergelijkt Wilmots de fase met de fase uit de Clasico twee weken geleden toen Anderlecht-speler Angulo geen rode kaart kreeg.

De keuze om de wedstrijd stil te leggen na incidenten met de supporters kon op weinig begrip rekenen bij de sportieve directeur. "Waarom moet hij zo dicht bij de spionkop gaan staan om die gele kaart aan Saïd te geven? Wou hij een beker op zijn kop krijgen", is Wilmots boos.





"Stoppen vanwege één beker"

"En dan...", gaat hij verder. "Stop je de wedstrijd vanwege één beker? Denk aub een beetje na. De spelers hebben net alles gegeven, 90 minuten lang. Weet je, ik ben vooral teleurgesteld voor het Belgische voetbal. De refs zijn tegenwoordig de sterren van het voetbalveld en maken er een potje van", sloot Wilmots af.

Een stevige boodschap richting de wedstrijdleiding van Marc Wilmots. Wellicht was hij ook nog niet helemaal op de hoogte dat Standard-Antwerp wellicht volgende week achter gesloten deuren nog uitgespeeld dient te worden.