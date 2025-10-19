Niet enkel Standard: ook Antwerp kan nog sancties verwachten na match van vrijdag

De match op Sclessin tussen Standard en Antwerp is nog niet helemaal voorbij. Na de gestaakte partij van vrijdagavond - door het wangedrag van enkele Standard-supporters - wordt het restant maandagmiddag achter gesloten deuren verder gespeeld.

De tussenstand blijft 1-0 in het voordeel van de Luikenaars, met nog iets meer dan twee minuten op de klok plus blessuretijd. Toch leverden die 88 minuten al voldoende stof tot nadenken op. Sportief gezien stelde Antwerp opnieuw teleur.

De Great Old begon dramatisch aan de partij, incasseerde een doelpunt na amper zeventien seconden en kon daarna tegen tien man nauwelijks dreigen. Voor Stef Wils was het een frustrerende avond, want zijn ploeg liet zelden zien dat ze aanspraak maakte op meer dan nul punten.

Ook Antwerp kan nog gestraft worden

Naast het sportieve luik dreigt nu ook nog een disciplinaire nasleep voor beide clubs. De focus lag tot dusver op de Luikse aanhang, die het duel deed stilleggen met twee bekerincidenten. Maar ook de Antwerp-fans gingen niet vrijuit: al vóór de aftrap maakten ze gebruik van pyrotechnisch materiaal, wat de start van de wedstrijd met zo’n vijf minuten vertraagde.

Volgens het aangepaste bondsreglement is een sanctie enkel verplicht als de veiligheid van personen in gevaar komt, maar het Bondsparket kan alsnog optreden. In dat geval volgt meestal een geldboete of een voorwaardelijke straf.





Voor Standard is de rekening hoe dan ook stevig. De Rouches riskeren een boete van 50.000 euro en mogelijk ook wedstrijden achter gesloten deuren. De dader van het laatste incident – de fan die het bekertje richting scheidsrechter Lothar D’Hondt gooide – werd inmiddels geïdentificeerd en krijgt een civiel stadionverbod.