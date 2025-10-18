BREAKING Royal Antwerp FC niet opgezet met uitspelen van duel tegen Standard

De wedstrijd tussen Standard en Royal Antwerp FC werd gestaakt na herhaaldelijk wangedrag van supporters. De beslissing om het duel achter gesloten deuren te hervatten, stuit op verzet bij Antwerp.

Antwerp hekelt reglementaire toepassing

Royal Antwerp FC reageerde formeel op de beslissing van de voetbalbond om het gestaakte duel tegen Standard Luik opnieuw te laten plaatsvinden zonder publiek. De club stelt dat dit voortvloeit uit “een letterlijke uitvoering van het bestaande reglement.” De wedstrijd werd onderbroken nadat Standard-supporters herhaaldelijk bekers op het veld gooiden.

Volgens Antwerp was het reglement oorspronkelijk aangepast met de bedoeling dat supportersgedrag geen invloed zou hebben op het wedstrijdverloop. De club stelt dat de gebeurtenissen van gisteren aantonen dat “deze oplossing, die nu voorzien is in het bondsreglement, duidelijk niet altijd het juiste effect heeft.” Antwerp wijst op het risico van precedentwerking.

Voorbehoud en klacht tegen beslissing

In het reglement staat ook dat bij incidenten die tot stopzetting leiden, de bevoegde instanties kunnen beslissen om de punten niet toe te kennen of toe te kennen aan de club die geen schuld treft. Antwerp verwijst expliciet naar deze bepaling en benadrukt dat Standard verantwoordelijk is voor de ontstane situatie.

De club kondigt aan dat het “voorbehoud aantekent” en enkel akkoord gaat met de hervatting onder strikte voorwaarden. “RAFC verklaart zich enkel akkoord om de wedstrijd achter gesloten deuren te hernemen onder uitdrukkelijk voorbehoud van een latere beslissing van de bevoegde instanties.” Daarnaast wordt er een klacht ingediend.





Antwerp stelt dat Standard aansprakelijk is voor de schade die voortvloeit uit de incidenten. “Eveneens kan enkel Standard verantwoordelijk zijn voor de geleden schade, zowel op vlak van mogelijk puntenverlies als extra kosten.” De club wacht nu op verdere stappen van de bond.