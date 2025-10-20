Felice Mazzu heeft duidelijke mening over fel interview van Marc Wilmots

Na de incidenten op Sclessin kreeg Marc Wilmots kritiek op zijn uitspraken. Felice Mazzu nam het voor hem op en wakkert zo het debat aan over de vrijheid om zich uit te spreken in het voetbal.

Vrijdagavond eindigde de wedstrijd tussen Standard en Antwerp in complete chaos. Bekers werden richting de scheidsrechter gegooid, waardoor het duel op Sclessin moest worden stilgelegd en uitgesteld. Een avond om snel te vergeten voor het Belgische voetbal.

Marc Wilmots, sportief directeur van Standard, reageerde na de wedstrijd nogal fel voor de camera's van DAZN. Maar Felice Mazzu, voormalig trainer in de Jupiler Pro League en nu analist bij de RTBF, sprong in de bres voor hem.

Zeg wat je wil, maar op de juiste manier

"Of het nu Wilmots is of iemand anders, ik heb hetzelfde meegemaakt enkele maanden geleden, ik wil niet zeggen of wat hij deed goed of fout was. Voor mij ligt het echte probleem elders”, legde Mazzu uit.

Hij benadrukte dat vrijheid van meningsuiting ook in het voetbal moet gelden. "Je mag me eender welk beroep noemen, maar we leven in een democratie. Of het nu in de media is of in het voetbal: men moet zich kunnen uitspreken en zijn mening geven, zolang dat op een beleefde en correcte manier gebeurt."





Tot slot hekelt Mazzu wat hij als een oneerlijke situatie beschouwt. "In welke andere job ter wereld mag een werknemer of een leidinggevende zich niet uitspreken zonder bang te moeten zijn voor een boete of schorsing, enkel omdat hij het niet eens is met een beslissing?", besloot hij.