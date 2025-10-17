Forfait of geen forfait? Wat zegt reglement na stilgelegde Standard-Antwerp in minuut 89?

De sfeer op Sclessin was lange tijd goed bij Standard-Antwerp maar nadat scheidsrechter Lothar Dhondt de wedstrijd vroegtijdig moest affluiten was dat allesbehalve zo.

De vlam in de pan

In de eerste helft waren er twee cruciale VAR-fases die ervoor zorgden dat de sfeer licht ontvlambaar werd. Eerst werd de 2-0 van Standard teruggefloten voor buitenspel en een kwartier later kwam de VAR tussenbeide om Standard-speler Adnane Abid rood te geven in plaats van het geel dat hij al gekregen had van Lothar Dhondt.

Twee keer stilgelegd

De sfeer werd grimmiger ten aanzien van Dhondt en na 70 minuten liep het een eerste keer goed mis. Rafiki Saïd lag eerst nog geblesseerd buiten de lijnen vlak voor de Luikse spionkop maar kwam opnieuw het veld op om daar verder te liggen. Dhondt zag het niet graag gebeuren, ging naar Saïd toe en gaf hem geel. Dat zinde de fans niet waardoor de scheidsrechter bekogeld werd met bekers en de wedstrijd een eerste keer werd stilgelegd.

De stadionomroeper sprak de supporters gedecideerd toe dat de wedstrijd bij het volgende incident stilgelegd zou worden en Standard tegen een forfaitnederlaag zou aankijken mochten de Luikse heethoofden de schuldigen zijn. Lang leek het goed te lopen, tot minuut 89. Eén supporter zag Dhondt dichtbij komen en gooide een beker op diens rug.





Het fluitsignaal volgde snel, de wedstrijd was afgefloten. Ongeloof op Sclessin, een kwade Mohr richtte zich tot de dwaze supporter en heel Standard dacht dat het over en out was. In plaats van met 1-0 te winnen nadat ze 70 minuten met 10 man stonden, gingen ze met 0-5 forfait de boot in.

Reglement

Maar wat zegt het reglement? Dat dat helemaal niet waar blijkt te zijn. Hieronder volgt een letterlijke passage uit de communicatie van de Pro League. En daaruit is duidelijk af te lezen dat Antwerp voor nog enkele minuten voetbal terug zal moeten keren naar Luik:

Sinds 2023-2024 worden wedstrijden die door de scheidsrechter definitief worden gestaakt, hervat achter gesloten deuren, vanaf de minuut waarin de stopzetting is gebeurd en met de score op het moment van de interventie. De kalendermanager overlegt met de Pro League, beide clubs en rechtenhouder een datum om de wedstrijd te hervatten. Een forfaitnederlaag is dus niet meer aan de orde!