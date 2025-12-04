Dender stuurt stevige waarschuwing naar directe concurrenten onderin

Dender bezorgde zichzelf deze week een opsteker door Standard te wippen in de Croky Cup. De Oost-Vlamingen haalden het met 3-2 en zien dat hun prestaties in stijgende lijn gaan.

Dender kon dit seizoen nog maar één keer winnen in de competitie, maar tegen Standard was het opnieuw prijs in de beker. Ayensa en Nkada zetten de bezoekers twee keer op voorsprong.

Met goals van Moutha-Sebtaoui, Hrncar en Berte trok de thuisploeg het laken echter helemaal naar zich toe. Een stevige opsteker voor Dender, dat zich volop in het degradatiegevaar bevindt in de Jupiler Pro League.

Milton ziet vooruitgang bij Dender

Toch wanhopen ze niet bij Dender. Coach Hayk Milton ziet namelijk progressie bij zijn ploeg. "Het was een heel goede teamprestatie. De gasten verdienen dit", tekende Sporza op na het duel tegen Standard.



"Binnen onze kwaliteiten hebben we het heel goed gedaan. Dit is een goede stap in de juiste richting. De spelers voelen dat we alsmaar meer aanspraak maken op goede resultaten", vult Milton aan met wat een indirecte waarschuwing lijkt voor de concurrentie.

Qua resultaten heeft Milton zeker gelijk. Dender verloor niet in zijn laatste vier wedstrijden, waarin het onder meer een zege boekte bij Antwerp. Afwachten of het die goede lijn komende vrijdag kan doortrekken in en tegen La Louvière.