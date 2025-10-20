"Belachelijk" en "Zinloos" - Zo reageren zowel Standard- als Antwerp-spelers op hun 'match'

"Belachelijk" en "Zinloos" - Zo reageren zowel Standard- als Antwerp-spelers op hun 'match'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De laatste zes minuten en 46 seconden van Standard-Antwerp veranderden niets meer aan de stand. In een ijzig leeg Sclessin, waar de wedstrijd achter gesloten deuren werd hervat, kon Antwerp geen gelijkmaker meer forceren.

De Great Old blijft zo hangen op de veertiende plaats, terwijl ook bij Standard niemand echt stond te juichen. Het was een vreemd tafereel: een spookwedstrijd zonder publiek, enkel begeleid door de echo van de spelersstemmen en het fluitsignaal van Nicolas Laforge. 

Antwerp had het allesbehalve makkelijk. De spelers kwamen pas 25 minuten voor de aftrap aan door fileproblemen op de E313. Antwerp speelde de resterende minuten onder voorbehoud, uit onvrede met de hele gang van zaken.

Stef Wils voerde één wijziging door: Hamdaoui bleef in Antwerpen, Kouyaté kwam als extra spits naast Janssen en Jesus. Zelfs de perschef moest als ballenjongen bijspringen, maar het leverde niets op.

Standard verdedigde, Antwerp probeerde tevergeefs

Na zes minuten en 46 seconden klonk opnieuw het eindsignaal. Geen kansen, geen emoties, enkel leegte. Standard pakte de drie punten en vierde voorzichtig met de supporters achter het hek. Antwerp keerde teleurgesteld huiswaarts. Na een 2 op 18 is de urgentie groot.

“Belachelijk is het juiste woord", reageerde Standard-verdediger Marlon Fossey scherp. “We moesten 100 procent gefocust zijn, en dat is gelukt. We verdedigden met ons leven en speelden het slim uit. Maar dit... dit is niet hoe voetbal hoort te zijn. Ik ben niet boos op onze fans, wel op de twee enkelingen die dit veroorzaakt hebben.”

Aan Antwerp-zijde overheerste vooral frustratie. “Hopelijk was dit de eerste en laatste keer dat ik dit meemaak", zei Thibo Somers. “We hebben geprobeerd alles te geven, maar het was een vreemde situatie. We focusten ons op het sportieve, want op de rest hebben wij geen invloed. Toch voelt het allemaal zinloos aan.”

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Standard

Meer nieuws

Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen

Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen

15:11
31
Ongelooflijk! Nog meer pech voor Antwerp in Luik, spelersgroep nog maar net aangekomen

Ongelooflijk! Nog meer pech voor Antwerp in Luik, spelersgroep nog maar net aangekomen

14:16
8
Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me"

Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me"

14:00
10
Ex-ref stoort zich aan beslissing rond Standard-Antwerp: "Moet dat nu echt?"

Ex-ref stoort zich aan beslissing rond Standard-Antwerp: "Moet dat nu echt?"

13:00
13
Wat weet hij van Club Brugge? Het ongemakkelijke antwoord van Harry Kane

Wat weet hij van Club Brugge? Het ongemakkelijke antwoord van Harry Kane

17:30
"Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp

"Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp

11:00
43
Geen Lothar D'Hondt meer: dit is de reden waarom Nicolas Laforge plots de rest van Standard-Antwerp fluit

Geen Lothar D'Hondt meer: dit is de reden waarom Nicolas Laforge plots de rest van Standard-Antwerp fluit

10:00
6
Felice Mazzu heeft duidelijke mening over fel interview van Marc Wilmots

Felice Mazzu heeft duidelijke mening over fel interview van Marc Wilmots

10:31
9
Zulte Waregem klimt de top zes in en... is ook een kandidaat om daar te eindigen: "Momentopname"

Zulte Waregem klimt de top zes in en... is ook een kandidaat om daar te eindigen: "Momentopname"

17:00
Heeft Lothar D'Hondt het vel van Stef Wils gered? Opinie

Heeft Lothar D'Hondt het vel van Stef Wils gered?

08:40
2
Charaï vindt meteen vervanger voor Rommens bij Westerlo en dat is geen toeval Reactie

Charaï vindt meteen vervanger voor Rommens bij Westerlo en dat is geen toeval

15:10
Daniel Van Buyten geeft Club Brugge héél weinig kans: "Misschien een halfuur"

Daniel Van Buyten geeft Club Brugge héél weinig kans: "Misschien een halfuur"

16:00
4
Bayern München is OH Leuven niet: Brandon Mechele zet iedereen op scherp bij Club Brugge Reactie

Bayern München is OH Leuven niet: Brandon Mechele zet iedereen op scherp bij Club Brugge

14:50
Coucke wil alles terugdraaien: terugkeer Jean Kindermans ligt op tafel

Coucke wil alles terugdraaien: terugkeer Jean Kindermans ligt op tafel

12:40
3
Gumienny begrijpt niets van afgekeurde Anderlecht-goal

Gumienny begrijpt niets van afgekeurde Anderlecht-goal

14:40
3
David Hubert terug in het Anderlecht-stadion voor grootste match in zijn carrière: "Twee benen en longen"

David Hubert terug in het Anderlecht-stadion voor grootste match in zijn carrière: "Twee benen en longen"

15:30
Sociale media Manchester United wordt gek over Senne Lammens: iedereen zegt hetzelfde

Sociale media Manchester United wordt gek over Senne Lammens: iedereen zegt hetzelfde

13:30
4
Straks nog een trainersontslag in de CPL? Avontuur van Igor De Camargo lijkt uit te draaien op nachtmerrie

Straks nog een trainersontslag in de CPL? Avontuur van Igor De Camargo lijkt uit te draaien op nachtmerrie

11:40
1
Patrick Goots ziet dat deze JPL-ploeg nog kan verrassen: "Serieuze kandidaat voor Play-off 1"

Patrick Goots ziet dat deze JPL-ploeg nog kan verrassen: "Serieuze kandidaat voor Play-off 1"

12:20
Marc Degryse waarschuwt Club Brugge voor Vincent Kompany: "Hij zal meer willen"

Marc Degryse waarschuwt Club Brugge voor Vincent Kompany: "Hij zal meer willen"

12:00
2
Thibaut Courtois maakt zich bijzonder kwaad bij Real Madrid, en hij krijgt gelijk van coach Xabi Alonso

Thibaut Courtois maakt zich bijzonder kwaad bij Real Madrid, en hij krijgt gelijk van coach Xabi Alonso

11:20
🎥 Gerkens en ploegmaats verklaren teleurstelling na gelijkspel tegen Genk, Cercle-trainer moet wat uitleggen Reactie

🎥 Gerkens en ploegmaats verklaren teleurstelling na gelijkspel tegen Genk, Cercle-trainer moet wat uitleggen

09:15
2
Adriano Bertaccini begrijpt iets niet na STVV-Anderlecht

Adriano Bertaccini begrijpt iets niet na STVV-Anderlecht

09:30
Zulte Waregem blikt KAA Gent helemaal in: coach Sven Vandenbroeck is duidelijk

Zulte Waregem blikt KAA Gent helemaal in: coach Sven Vandenbroeck is duidelijk

09:00
De Premier League lonkt: 'Engelse topclub wil Nicolas Raskin'

De Premier League lonkt: 'Engelse topclub wil Nicolas Raskin'

07:00
"Als je ooit 10 op 10 moet geven aan iemand, dan aan hem dit weekend": Marc Degryse zwaar onder de indruk

"Als je ooit 10 op 10 moet geven aan iemand, dan aan hem dit weekend": Marc Degryse zwaar onder de indruk

08:40
2
Dender-coach Hayk Milkon is het beu na nieuwe nederlaag: "Er zit redelijk wat woede in mij"

Dender-coach Hayk Milkon is het beu na nieuwe nederlaag: "Er zit redelijk wat woede in mij"

08:01
2
Marokko wint het WK U20: jongeren van Anderlecht en Charleroi schrijven geschiedenis

Marokko wint het WK U20: jongeren van Anderlecht en Charleroi schrijven geschiedenis

08:20
8
Ex-Anderlecht-speler zorgde voor sensatie in Nederland vorig weekend: "We zagen de twijfel bij hen toeslaan"

Ex-Anderlecht-speler zorgde voor sensatie in Nederland vorig weekend: "We zagen de twijfel bij hen toeslaan"

07:21
Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United: dit heeft de Engelse pers te zeggen

Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United: dit heeft de Engelse pers te zeggen

07:40
7
Nathan De Cat, 'de nieuwe Youri Tielemans'... qua talent? Daarom is hij dus onmisbaar geworden

Nathan De Cat, 'de nieuwe Youri Tielemans'... qua talent? Daarom is hij dus onmisbaar geworden

06:00
Lierse-aanvoerder Perdichizzi hekelt arbitrage na nieuwe nederlaag

Lierse-aanvoerder Perdichizzi hekelt arbitrage na nieuwe nederlaag

06:30
1
Ivan Leko ontploft na blamage tegen Zulte Waregem en laat geen spaander heel van zijn eigen ploeg

Ivan Leko ontploft na blamage tegen Zulte Waregem en laat geen spaander heel van zijn eigen ploeg

23:00
10
Wouter Vrancken: "We hebben Anderlecht gedomineerd" Reactie

Wouter Vrancken: "We hebben Anderlecht gedomineerd"

22:30
11
Besnik Hasi was absoluut niet blij met enkele spelers: "Als ze het me moeilijk willen maken..." Reactie

Besnik Hasi was absoluut niet blij met enkele spelers: "Als ze het me moeilijk willen maken..."

21:50
📷 De afgekeurde 1-3, het keerpunt in STVV-Anderlecht: "Dit is wel heel vreemd ja" Reactie

📷 De afgekeurde 1-3, het keerpunt in STVV-Anderlecht: "Dit is wel heel vreemd ja"

21:10
15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard Gestopt Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Bink65 Bink65 over Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen CringeMedia CringeMedia over Ex-ref stoort zich aan beslissing rond Standard-Antwerp: "Moet dat nu echt?" Jacques1963. Jacques1963. over Gumienny begrijpt niets van afgekeurde Anderlecht-goal polvh polvh over Marokko wint het WK U20: jongeren van Anderlecht en Charleroi schrijven geschiedenis Nelvafrel Nelvafrel over Marc Degryse waarschuwt Club Brugge voor Vincent Kompany: "Hij zal meer willen" Nelvafrel Nelvafrel over Coucke wil alles terugdraaien: terugkeer Jean Kindermans ligt op tafel ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over "Belachelijk" en "Zinloos" - Zo reageren zowel Standard- als Antwerp-spelers op hun 'match' .. .. over Daniel Van Buyten geeft Club Brugge héél weinig kans: "Misschien een halfuur" bompi55 bompi55 over Heeft Lothar D'Hondt het vel van Stef Wils gered? .. .. over "Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved