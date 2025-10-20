"Belachelijk" en "Zinloos" - Zo reageren zowel Standard- als Antwerp-spelers op hun 'match'

De laatste zes minuten en 46 seconden van Standard-Antwerp veranderden niets meer aan de stand. In een ijzig leeg Sclessin, waar de wedstrijd achter gesloten deuren werd hervat, kon Antwerp geen gelijkmaker meer forceren.

De Great Old blijft zo hangen op de veertiende plaats, terwijl ook bij Standard niemand echt stond te juichen. Het was een vreemd tafereel: een spookwedstrijd zonder publiek, enkel begeleid door de echo van de spelersstemmen en het fluitsignaal van Nicolas Laforge.

Antwerp had het allesbehalve makkelijk. De spelers kwamen pas 25 minuten voor de aftrap aan door fileproblemen op de E313. Antwerp speelde de resterende minuten onder voorbehoud, uit onvrede met de hele gang van zaken.

Stef Wils voerde één wijziging door: Hamdaoui bleef in Antwerpen, Kouyaté kwam als extra spits naast Janssen en Jesus. Zelfs de perschef moest als ballenjongen bijspringen, maar het leverde niets op.

Standard verdedigde, Antwerp probeerde tevergeefs

Na zes minuten en 46 seconden klonk opnieuw het eindsignaal. Geen kansen, geen emoties, enkel leegte. Standard pakte de drie punten en vierde voorzichtig met de supporters achter het hek. Antwerp keerde teleurgesteld huiswaarts. Na een 2 op 18 is de urgentie groot.





“Belachelijk is het juiste woord", reageerde Standard-verdediger Marlon Fossey scherp. “We moesten 100 procent gefocust zijn, en dat is gelukt. We verdedigden met ons leven en speelden het slim uit. Maar dit... dit is niet hoe voetbal hoort te zijn. Ik ben niet boos op onze fans, wel op de twee enkelingen die dit veroorzaakt hebben.”

Aan Antwerp-zijde overheerste vooral frustratie. “Hopelijk was dit de eerste en laatste keer dat ik dit meemaak", zei Thibo Somers. “We hebben geprobeerd alles te geven, maar het was een vreemde situatie. We focusten ons op het sportieve, want op de rest hebben wij geen invloed. Toch voelt het allemaal zinloos aan.”