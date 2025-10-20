Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen

De uitgestelde wedstrijd tussen Standard en Antwerp werd vandaag hervat voor 6,5 minuut, inclusief vier minuten extra tijd bovenop de reguliere tijd. Minuten waarin beide teams geen grote kansen creëerden.

Antwerp probeerde meteen druk te zetten. Janssen kreeg een kopbal op een verre voorzet, maar doelman Epolo had er geen moeite mee en pakte de bal eenvoudig.

Het spel bleef grotendeels op de helft van Standard. De thuisploeg werd nauwelijks in verlegenheid gebracht, en Antwerp bleef vertrouwen op verre ballen in de hoop een scrimmage te creëren.

De sfeer deed sterk denken aan de coronaperiode, met roepende spelers en een beperkte spanning op het veld. De korte duur van de hervatting maakte het moeilijk om echt druk te ontwikkelen.

Geen kansen in hervatte match

In de laatste minuten werkte Hautekiet een gevaarlijke voorzet weg. Scheidsrechter Nicolas Laforge keek op zijn horloge en zag dat het ver genoeg was.





Uiteindelijk werd de resterende tijd zonder verdere doelpunten uitgespeeld. Antwerp kreeg geen mogelijkheden om te scoren en Standard hield stand, waardoor de score van de oorspronkelijke wedstrijd behouden bleef en Standard dus wint.