Pro League, Antwerp en Standard zijn eruit: dit is wanneer en hoe laat de resterende minuten worden gespeeld

De gestaakte wedstrijd tussen Standard en Antwerp wordt maandag hervat om 15 uur. Scheidsrechter Lothar D'Hondt had de match vrijdag definitief stilgelegd na opnieuw een bekertje richting hem vanuit het Standard-vak.

Sinds het seizoen 2023-2024 geldt dat gestaakte wedstrijden niet meer met forfaitcijfers worden beslecht. De resterende tijd wordt achter gesloten deuren uitgespeeld, vanaf het moment van stopzetting – in dit geval 87:37 – en met de stand op dat moment: 1-0 voor Standard.

Standard riskeert wel een boete van 50.000 euro omdat de club verantwoordelijk werd gehouden voor de onderbreking. Daarnaast kunnen uit- of thuiswedstrijden zonder supporters volgen. De supporter die het bekertje gooide is geïdentificeerd en Standard start een procedure voor een civiel stadionverbod en schadevergoeding.

130 km voor nog geen tien minuten

Een kleine verklaring van Standard gaf aan dat de hervatting “komende maandag of dinsdag” zou plaatsvinden. Na overleg met de Pro League, beide clubs en rechtenhouder DAZN werd definitief gekozen voor maandag om 15 uur.

De resterende tijd is amper iets meer dan twee minuten plus blessuretijd, maar Antwerp moet daarvoor opnieuw een rit van 130 kilometer maken naar Luik.





De wedstrijd wordt hervat vanaf de situatie bij de stopzetting. Scheidsrechter D’Hondt had net een vrije trap in het voordeel van Standard gefloten aan de zijlijn, waardoor de match op dat punt opnieuw op gang komt.