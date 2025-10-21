Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard

Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard
Royal Antwerp FC wil juridische stappen ondernemen na de omstreden wedstrijd tegen Standard. De club betwist de geldigheid van het resultaat en wil alsnog een forfaitzege afdwingen. Daarvoor werd raad ingewonnen bij strafpleiter Kris Luyckx.

Klacht tegen reglementswijziging en verloop van de wedstrijd

De wedstrijd tussen Standard en Antwerp werd op vrijdag onderbroken na wangedrag van de Luikse aanhang. In het verleden zou dit geleid hebben tot een forfaitnederlaag voor de thuisploeg. Door een recente wijziging in het bondsreglement kon Standard de resterende minuten op maandag uitspelen, ondanks een numerieke minderheid en een moeilijke wedstrijdsituatie.

Antwerp verloor uiteindelijk met 1-0, maar had vooraf aangekondigd onder voorbehoud te spelen. De club diende een officiële klacht in bij de Belgische voetbalbond. Ze stelt zich vragen bij de toepassing van het aangepaste reglement en de sportieve gevolgen ervan. Volgens Antwerp is het onaanvaardbaar dat een ploeg voordeel haalt uit een situatie die voortkomt uit eigen supportersgedrag.

De Great Old hoopt dat de wedstrijd alsnog met forfaitcijfers in haar voordeel wordt beslecht. Daarnaast wil de club dat het reglement opnieuw wordt geëvalueerd in overleg met de bond en de Pro League. De inzet is niet alleen het resultaat, maar ook de rechtsgeldigheid van de huidige procedure.

Kris Luyckx als juridisch adviseur

Om het dossier kracht bij te zetten, heeft Antwerp advies ingewonnen bij topadvocaat Kris Luyckx, zo meldt Gazet van Antwerpen. De 55-jarige strafpleiter uit Antwerpen is geen onbekende in het voetbalmilieu. Tijdens het onderzoek Propere Handen stond hij onder meer makelaar en spijtoptant Dejan Veljkovic bij.

Luyckx werd geconsulteerd voor juridisch advies en kan mogelijk een actieve rol opnemen in de verdere behandeling van het dossier. Zijn ervaring met complexe sportgerelateerde dossiers maakt hem een logische keuze voor Antwerp in deze gevoelige zaak.

