🎥 Dit zorgde voor de woede bij de Standard-fans én... Wilmots: fysieke schade is duidelijk

Foto: © photonews

De wedstrijd tussen Standard en Antwerp kon vrijdagavond niet normaal worden uitgespeeld. Twee keer moesten scheidsrechter Lothar D'Hondt en zijn team het spel stilleggen vanwege bekers die richting het veld werden gegooid door supporters, na controverse over arbitrale beslissingen.

Een eerste incident deed zich voor in de 39e minuut, toen Adnane Abid na tussenkomst van de VAR een rechtstreekse rode kaart kreeg in plaats van geel. Standard moest verder met tien spelers, wat de sfeer bij de thuisfans direct deed oplaaien.

 

Het tweede incident gebeurde rond de 72e minuut bij Rafiki Saïd. Hij werd getackeld door Zeno Van den Bosch in het strafschopgebied, maar kreeg zelf een gele kaart. Dit leidde tot een eerste onderbreking van de match door de supporters.

Bloed en krassen op de enkel van Rafiki

Saïd lag even buiten het veld en keerde terug om het spel te hervatten, maar de blessure bleek ernstiger dan gedacht. Kort daarna werd hij vervangen door Henry Lawrence. Foto’s na de match toonden een bloedige sok en duidelijke krassen van de studs op zijn enkel.

Marc Wilmots reageerde fel op de situatie: “Hij geeft de gele kaart aan Rafiki Saïd en gaat vlak bij het vak staan. Dan worden er bekers gegooid en wordt de match gestopt. Een beetje psychologie graag, de jongens hebben 89 minuten gewerkt en dan stopt hij de match voor een bekertje.”

Het duel wordt maandag om 15u hervat vanaf het moment van de stopzetting, met de score van 1-0 in het voordeel van Standard en achter gesloten deuren. Antwerp moet nog ruim twee minuten + blessuretijd spelen.

 

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Rafiki Said

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 16:00 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18:15 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

