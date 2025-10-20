"Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp

Voetbal op maandag in de Jupiler Pro League, maar niet om de fans te plezieren. Standard en Antwerp werken de laatste minuten van hun stilgelegde wedstrijd af. Peter Vandenbempt stelt zich vragen bij de regels, want op deze manier krijgen de fans die in de fout gingen net wél macht.

Antwerp en Standard spelen maandagnamiddag de laatste paar minuten van hun wedstrijd van zaterdag. Die werd stilgelegd nadat er meermaals bekertjes op het veld werden gegooid.

Een forfaitnederlaag is niet meer van deze tijd bij dergelijke incidenten. Het idee erachter is dat de fans op die manier niet te veel 'macht' krijgen. Peter Vandenbempt begrijpt de goede bedoelingen achter de regel, maar ziet Antwerp nu benadeeld worden, terwijl zij niet in de fout gingen.

Peter Vandenbempt stelt zich vragen bij de regels

Op die manier krijgen de fans die zich misdroegen zelfs nog een voordeel. "Je kan toch niet ontkennen dat het voor Standard straks gemakkelijker zal zijn om die resterende minuten te overleven met tien frisse spelers, dan dat ze dat vrijdag hadden moeten doen, terwijl ze al een uur met tien stonden", zegt Vandenbempt bij Sporza.

"Voor Antwerp, dat nog eens helemaal naar Luik moet, is het toch niet hetzelfde om een eindoffensief in te zetten in het begin van de wedstrijd. Voor je het weet, is de wedstrijd alweer voorbij", gaat hij verder. Dat terwijl Standard nu ook nieuwe en fitte spelers mag opstellen, waardoor het makkelijker wordt om een 1-0 voorsprong een paar minuten lang te verdedigen.





"Antwerp is sportief dus benadeeld, al zegt niets dat ze het vrijdag nog hadden voor elkaar gekregen. Maar iets klopt niet. Want je wil voorkomen dat supporters mee de afloop van een wedstrijd kunnen bepalen. Maar in zekere zin doen ze het hier wel", besluit Vandenbempt.