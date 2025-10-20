Stef Wils verstopt zich niét en spreekt over mogelijk ontslag als coach van Antwerp FC

Stef Wils verstopt zich niét en spreekt over mogelijk ontslag als coach van Antwerp FC
Antwerp FC kon het tij vanmiddag niet keren op Sclessin. Stef Wils beseft dat zijn stoel aan het wankelen is. En de coach verstopt zich ook niet.

"We waren in deze wedstrijd niet de mindere van Standard", valt Stef Wils met de deur in huis na het tweede luik van Standard - Antwerp FC. "Vandaag kan je eigenlijk niets zeggen over die resterende zes minuten."

Wat we wél moeten zeggen: The Great Old bengelt na elf wedstrijd onderaan het klassement. Antwerp sprokkelde amper elf punten en verkeert in degradatienood. 

We moeten dringend punten gaan pakken

Stef Wils

"We staan niet op onze plaats", verdedigt Wils zijn spelers. "Maar we moeten wel dringend punten gaan pakken. En vooral een pak scherper zijn. Het kan niet dat we zoals vrijdag al na enkele seconden een doelpunt slikken."

Het Stamnummer Eén mikte voor het seizoen op een plaats in de top vijf. "Deze groep mist nog maturiteit", is Wils helder. "Al wil ik me niet verschuilen achter dergelijke excuses. Mijn positie? Ik ben niet bezig met mijn eigen situatie."

Bezoek van Club Brugge

"Ik ben wel bezig met het vinden van oplossingen", besluit Wils. "Deze ploeg zoekt een kantelmoment. Of dat zondag tegen Club Brugge al kan gebeuren? Het zou alleszins heel mooi zijn om dat voor onze eigen fans te doen."

