Dan toch ontslag? Vreemd document over Marc Brys duikt op

Foto: © photonews
Het avontuur van Marc Brys bij Kameroen lijkt ten einde. De Belgische coach publiceerde zelf een document dat zijn vertrek bevestigt, al stellen we ons daar toch vragen bij.

Publicatie van ontslagbrief

Op sociale media verscheen zondagavond een foto van een officieel document waarin een ontslagvergoeding van 65.000 euro vermeld staat. Dat zou Brys zelf op Facebook gepost hebben.

De positie van Brys stond al weken ter discussie. Na de mislukte WK-kwalificatie besloot bondsvoorzitter Samuel Eto’o een nieuwe technische staf samen te stellen. Daarmee werd de rol van Brys opnieuw ondermijnd, zoals eerder al sinds zijn aanstelling in 2024 gebeurde.

Ondanks die beslissing bleef Brys formeel in functie. Het Ministerie van Sport bevestigde dat hij nog steeds bondscoach was. Enkele dagen voor de publicatie van het document diende hij zelfs een selectie in voor de Afrika Cup, die op 21 december van start gaat.

Definitief einde?

Met het gedeelde document lijkt nu toch een einde gekomen aan zijn periode bij Kameroen. Na anderhalf jaar komt er zo een afsluiting van een turbulente samenwerking. Het ontslagdocument en de bijhorende vergoeding markeren het formele einde van Brys’ mandaat bij de nationale ploeg van Kameroen.


Verschillende bronnen pakken uit met het feit dat Marc Brys het document op sociale media postte. Of het authentiek is, is de vraag. Waarom zou Brys een dergelijk document open en bloot posten, met al zijn persoonlijke gegevens van adres tot zelfs het rekeningnummer zichtbaar?

