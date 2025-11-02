🎥 Dries Mertens maakt fans gek bij terugkeer naar Galatasaray: Ciro steelt de show

Dries Mertens keerde dit weekend terug naar Istanboel, waar hij als nummer 10 een legendarische status genoot bij Galatasaray. Samen met zijn vrouw Kat en zoontje Ciro werd hij in de bloemetjes gezet, tot groot enthousiasme van de fans.

Dries Mertens sloot zijn indrukwekkende spelerscarrière af bij Galatasaray. De voormalige Rode Duivel speelde daar drie seizoenen lang, maar liet er een onvergetelijke indruk achter.

In die drie jaar tijd werkte Mertens zich op tot een publiekslieveling eerste klas. Het is best indrukwekkend hoe graag de voormalige aanvaller wordt gezien in Turkije, net als zijn gezin.

Dit weekend keerde Mertens nog eens terug naar Istanboel, om een wedstrijd van zijn ex-club bij te wonen. Galatasaray speelde 0-0 gelijk tegen Trabzonspor, al zorgde Mertens er met zijn gezin wel voor dat er aan sfeer geen gebrek was.

Mertens, maar vooral Ciro, blijven grote helden bij Galatasaray

Door de club werden ze hartelijk onthaald. "De onvergetelijke nummer 10 van Galatasaray, Dries Mertens, zijn vrouw Kat en hun zoontje Ciro kregen vóór de wedstrijd een speciaal shirt overhandigd van Galatasaray-voorzitter Dursun Aydın Özbek", schrijft de club op zijn sociale media.

Çok özlüyoruz çok..



Ciro Mertens & Dries Mertens X Yüreğimden Tutpic.twitter.com/A8ihfFWMbO — Talha 🇹🇷 (@talhaftbl) November 1, 2025

Na afloop van de partij betrad Mertens het veld met zoontje Ciro. Zij trokken naar de fans: de beelden spreken voor zich. "Toen Ciro merkte dat we dicht bij het stadion waren, werd hij helemaal enthousiast. Hij kon niet wachten om naar binnen te gaan en het veld op te rennen. Het is geweldig om zo’n moment samen als gezin te beleven", vertelde Mertens bij Galatasaray TV.