🎥 Dries Mertens maakt fans gek bij terugkeer naar Galatasaray: Ciro steelt de show

🎥 Dries Mertens maakt fans gek bij terugkeer naar Galatasaray: Ciro steelt de show

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dries Mertens keerde dit weekend terug naar Istanboel, waar hij als nummer 10 een legendarische status genoot bij Galatasaray. Samen met zijn vrouw Kat en zoontje Ciro werd hij in de bloemetjes gezet, tot groot enthousiasme van de fans.

Dries Mertens sloot zijn indrukwekkende spelerscarrière af bij Galatasaray. De voormalige Rode Duivel speelde daar drie seizoenen lang, maar liet er een onvergetelijke indruk achter.

In die drie jaar tijd werkte Mertens zich op tot een publiekslieveling eerste klas. Het is best indrukwekkend hoe graag de voormalige aanvaller wordt gezien in Turkije, net als zijn gezin.

Dit weekend keerde Mertens nog eens terug naar Istanboel, om  een wedstrijd van zijn ex-club bij te wonen. Galatasaray speelde 0-0 gelijk tegen Trabzonspor, al zorgde Mertens er met zijn gezin wel voor dat er aan sfeer geen gebrek was.

Mertens, maar vooral Ciro, blijven grote helden bij Galatasaray

Door de club werden ze hartelijk onthaald. "De onvergetelijke nummer 10 van Galatasaray, Dries Mertens, zijn vrouw Kat en hun zoontje Ciro kregen vóór de wedstrijd een speciaal shirt overhandigd van Galatasaray-voorzitter Dursun Aydın Özbek", schrijft de club op zijn sociale media.

Na afloop van de partij betrad Mertens het veld met zoontje Ciro. Zij trokken naar de fans: de beelden spreken voor zich. "Toen Ciro merkte dat we dicht bij het stadion waren, werd hij helemaal enthousiast. Hij kon niet wachten om naar binnen te gaan en het veld op te rennen. Het is geweldig om zo’n moment samen als gezin te beleven", vertelde Mertens bij Galatasaray TV.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Como
Napoli
Dries Mertens

Meer nieuws

Napoli-coach Antonio Conte komt met update over Romelu Lukaku

Napoli-coach Antonio Conte komt met update over Romelu Lukaku

09:00
Nilson Angulo wijst naar Besnik Hasi na zijn schitterende goal: "Ik wil hem iets teruggeven" Reactie

Nilson Angulo wijst naar Besnik Hasi na zijn schitterende goal: "Ik wil hem iets teruggeven"

13:10
LIVE: Genk-coach Thorsten Fink voert drie wijzigingen door, debutant in de basis bij Westerlo Live

LIVE: Genk-coach Thorsten Fink voert drie wijzigingen door, debutant in de basis bij Westerlo

12:48
Oud-assistent-coach Club Brugge staat voor aartsmoeilijke opdracht, maar wijst naar bemoedigende statistiek

Oud-assistent-coach Club Brugge staat voor aartsmoeilijke opdracht, maar wijst naar bemoedigende statistiek

13:00
Westerlo-speler is openhartig over het mentale én spreekt over zijn toekomst

Westerlo-speler is openhartig over het mentale én spreekt over zijn toekomst

12:20
Besnik Hasi neemt het op voor speler die veel kritiek krijgt: "Hij is top, hij is onze patron" Reactie

Besnik Hasi neemt het op voor speler die veel kritiek krijgt: "Hij is top, hij is onze patron"

11:40
PSG houdt de adem in voor clash met Bayern: wat sterkhouder Démbélé zei, zorgt voor ongerustheid

PSG houdt de adem in voor clash met Bayern: wat sterkhouder Démbélé zei, zorgt voor ongerustheid

12:00
Is kantelpunt bereikt voor Antwerp of komt kwakkelvorm terug in competitie tegen STVV?

Is kantelpunt bereikt voor Antwerp of komt kwakkelvorm terug in competitie tegen STVV?

11:10
Van der Elst doet duidelijke vaststelling: "Als je Anderlecht bent, gaat dat niet, bij Antwerp ook niet"

Van der Elst doet duidelijke vaststelling: "Als je Anderlecht bent, gaat dat niet, bij Antwerp ook niet"

11:30
'Alexis Saelemaekers krijgt dan toch nog grote beloning van AC Milan'

'Alexis Saelemaekers krijgt dan toch nog grote beloning van AC Milan'

10:30
Hallo, Rudi Garcia? Mourinho doet Rode Duivel helemaal openbloeien

Hallo, Rudi Garcia? Mourinho doet Rode Duivel helemaal openbloeien

11:00
1
De wederopstanding van Angulo en geslaagde keuzes van Anderlecht-coach Hasi: dit zijn onze punten

De wederopstanding van Angulo en geslaagde keuzes van Anderlecht-coach Hasi: dit zijn onze punten

10:00
Herstelde Onyedika klaar voor Barça? Speler en coach zeggen niet exact hetzelfde: Hayen staat op zijn strepen Reactie

Herstelde Onyedika klaar voor Barça? Speler en coach zeggen niet exact hetzelfde: Hayen staat op zijn strepen

09:15
1
Vincent Kompany komt met grote waarschuwing voor tegenstanders na 15e overwinning op rij met Bayern München

Vincent Kompany komt met grote waarschuwing voor tegenstanders na 15e overwinning op rij met Bayern München

09:30
1
Franky Van der Elst vol lof voor Antwerp-speler: "Bij elke Belgische club een meerwaarde"

Franky Van der Elst vol lof voor Antwerp-speler: "Bij elke Belgische club een meerwaarde"

08:40
1
Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco

Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco

08:20
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/11: Pietuszewski

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/11: Pietuszewski

07:00
Dender-spits plots in de kijker: "We moesten profiteren van Champions League-gedachte bij Club Brugge" Reactie

Dender-spits plots in de kijker: "We moesten profiteren van Champions League-gedachte bij Club Brugge"

07:30
1
'Slikken voor Anderlecht: vraagprijs voor linksbuiten stijgt naar recordhoogte'

'Slikken voor Anderlecht: vraagprijs voor linksbuiten stijgt naar recordhoogte'

07:00
1
Veel glunderende gezichten bij STVV: "Dit is een mooi begin, op naar meer"

Veel glunderende gezichten bij STVV: "Dit is een mooi begin, op naar meer"

06:30
Dé man die het verschil maakt voor KAA Gent: en er zit ook nog eens vuur in - opstootjes inclusief Analyse

Dé man die het verschil maakt voor KAA Gent: en er zit ook nog eens vuur in - opstootjes inclusief

05:30
2
KVM-coach Vanderbiest vindt kritiek op Anderlecht zwaar overdreven: "Ze kunnen elk moment wakker worden" Reactie

KVM-coach Vanderbiest vindt kritiek op Anderlecht zwaar overdreven: "Ze kunnen elk moment wakker worden"

06:00
5
Is KAA Gent klaar voor de volgende stap? Analyse

Is KAA Gent klaar voor de volgende stap?

06:00
Besnik Hasi zag zijn spelers voor hem vechten: "Ze waren allemaal op de afspraak" Reactie

Besnik Hasi zag zijn spelers voor hem vechten: "Ze waren allemaal op de afspraak"

23:50
2
David Hubert scherp na strafschop: "Naar afspraken toe ben ik daar niet tevreden mee"

David Hubert scherp na strafschop: "Naar afspraken toe ben ik daar niet tevreden mee"

23:30
Adriano Bertaccini komt met excuses na KV Mechelen, Hasi reageert op incident Reactie

Adriano Bertaccini komt met excuses na KV Mechelen, Hasi reageert op incident

23:39
Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

22:39
"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

23:00
"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

22:30
1
Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen

Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen

21:55
Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

21:40
3
🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken Reactie

🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken

21:10
1
🎥 De topper in de Bundesliga? Vincent Kompany maakt er korte metten mee: nieuwe demonstratie van Bayern

🎥 De topper in de Bundesliga? Vincent Kompany maakt er korte metten mee: nieuwe demonstratie van Bayern

21:20
🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren

🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren

21:10
6
Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

21:00
Club Brugge behaalt vijfde nipte overwinning op rij en kan nu het vizier op FC Barcelona richten

Club Brugge behaalt vijfde nipte overwinning op rij en kan nu het vizier op FC Barcelona richten

20:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 10
Udinese Udinese 1-0 Atalanta Atalanta
Napoli Napoli 0-0 Como Como
Cremonese Cremonese 1-2 Juventus Juventus
Hellas Verona Hellas Verona 1-1 Inter Milaan Inter Milaan
Fiorentina Fiorentina 15:00 Lecce Lecce
Torino Torino 15:00 Pisa Pisa
Parma Parma 18:00 Bologna Bologna
AC Milan AC Milan 20:45 AS Roma AS Roma
Sassuolo Sassuolo 03/11 Genoa Genoa
Lazio Lazio 03/11 Cagliari Cagliari

Nieuwste reacties

Borak Borak over 'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk' ontleder ontleder ontleder ontleder over KVM-coach Vanderbiest vindt kritiek op Anderlecht zwaar overdreven: "Ze kunnen elk moment wakker worden" LordJozef LordJozef over Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco JaKu JaKu over Herstelde Onyedika klaar voor Barça? Speler en coach zeggen niet exact hetzelfde: Hayen staat op zijn strepen Bartjen Bartjen over 🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren TIGERMANIA TIGERMANIA over 🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt geeft een bijna-assist voor Union tegen Zulte Waregem FC BRUGES FC BRUGES over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge - FCV Dender EH: 2-1 DonEddy1976 DonEddy1976 over Hallo, Rudi Garcia? Mourinho doet Rode Duivel helemaal openbloeien Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem - Union SG: 1-4 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved