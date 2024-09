Degryse is heel erg duidelijk over de vervanging van Nilsson bij Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge werd zondag afgestraft door een zeer efficiënt KAA Gent. Blauwzwart verloor in eigen huis met 2-4 de Slag om Vlaanderen.

Club Brugge begon heel scherp aan de wedstrijd en had eigenlijk altijd moeten scoren. “Maar het is nog een groter mirakel dat AA Gent er voor de rust twéé gemaakt heeft”, zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Want KAA Gent lag enorm onder. “Ze werden van het kastje naar de muur gespeeld. Hun spitsen kwamen er niet aan te pas. Ook met de timing van hun goals hadden ze veel geluk. Twee keer vlak voor de rust en dan ook nog eens meteen erna.”

Toch liet Club Brugge de kopjes niet hangen, maar het lukte maar niet om te scoren. Al zat een sterke doelman Roef daar ook voor veel tussen. “Al waren er ook veel kansen waarbij de afwerking beter moet. Tzolis, Skov Olsen en Nilsson ook, al vond ik die wel goed spelen. Woensdag was het voor hem moeilijk tegen Dortmund, maar nu was hij nadrukkelijk aanwezig.”

Precies daarom ook was de vervanging van Nilsson zo vreemd, net na het moment dat hij de 2-4 scoorde. Een zet waarover Hayen achteraf mea culpa sloeg. “Op een moment dat Tzolis de assist geeft en Nilsson scoort, haalt Hayen ze beiden naar de kant. Ik begrijp wel dat die vervanging gepland was, maar dan nog kan je dat bijsturen.”

Aan Tzolis kon je nog twijfelen, aan Nilsson niet. “Hij zat goed in de wedstrijd, heeft zijn lengte en had net gescoord. Ook bij de goal van Skov Olsen kopte Nilsson goed door. Dan ga je hem bij een achterstand toch niet naar de kant halen.”

Voor Degryse moest hij er altijd blijven opstaan. “Dit was geen match om hem te vervangen - je moet die altijd de ganse match laten staan. Zélfs als hij de 2-4 niet had gescoord, had ik hem niet vervangen.