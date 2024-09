Club-coach Nicky Hayen slaat mea culpa over opvallende beslissing: "Dat was de foute keuze"

Club Brugge moest opnieuw een stevige nederlaag incasseren tegen KAA Gent. Coach Nicky Hayen stak de hand in eigen boezem over een opvallende keuze.

Club Brugge was heer en meester in de eerste 40 minuten tegen KAA Gent, maar toch trok het met een 0-2 achterstand de rust in. Twee minuten na de pauze legde Gandelman al de 0-3 binnen. Onmogelijk voor Club om nog recht te zetten.

Blauw-zwart was goed begonnen, dat vond ook Nicky Hayen. "We waren dominant, creëerden kansen, verdedigden goed, stonden goed in blok, konden veel ballen recuperen. We haden zeker een doelpunt voor moeten staan bij de rust."

"Bij de eerste de beste kans van Gent gaat de bal binnen en is het alsof we panikeerden. Voor je het weet sta je 0-2 achter, ook al is het onterecht. We wilden goed uit de kleedkamer komen, maar dan slikken we die derde goal en wordt het bijna een onmogelijke opdracht."

Hayen geeft fout toe bij wissel Nilsson

Skov Olsen milderde meteen tot 1-3, maar Gandelman scoorde op het uur de 1-4. Met de 2-4 van Nilsson flakkerde de hoop nog even op, maar verder kwam Club niet meer. Net na zijn goal werd Nilsson meteen gewisseld. Daarna creëerde Club niet veel meer.

Hayen moest toegeven dat dat niet de goede keuze was. "Die wissel was al gepland, toen hij scoorde. Dan moesten we beslissen of we hem toch lieten staan, maar we hebben toch gewisseld. Achteraf moet je toegeven dat je dan de verkeerde keuze hebt gemaakt."

"We stonden toen 2-4 achter en probeerden een andere dynamiek op het veld te krijgen. Met Vermant en Jutgla kon dat ook, maar het is inderdaad de verkeerde keuze geweest."