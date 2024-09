Gent-coach Wouter Vrancken kijkt met dubbel gevoel terug op zege bij Club Brugge: "Dat was niet goed"

KAA Gent was bijzonder efficiënt op bezoek bij Club Brugge en neemt zo drie punten meer naar huis. Daar was coach Wouter Vrancken tevreden mee, al zag hij ook nog heel wat werkpunten.

Voor de rust kwam KAA Gent er niet aan te pas, maar toch stond het dankzij een goal van Dean en een owngoal van Ordonez met 0-2 voor aan de rust. Gandelman maakte er meteen na de rust ook nog 0-3 van.

"We zijn natuurlijk heel blij met de punten, met het spel helemaal niet eigenlijk. De goede bedoelingen waren er natuurlijk wel, maar we werden overbluft. In de zestien waren we natuurlijk wel heel efficiënt", zei Wouter Vrancken achteraf.

Vrancken niet tevreden met het spel, wel met de zege

"Tussen de twee zestienmeters was het één van onze mindere matchen, maar in beide zestienmeters was het gewoon goed. We staan onverdiend 0-2 voor aan de rust, maar dat telt niet in voetbal. Daarna was het die voorsprong verdedigen."

"Deze zege is vooral leuk voor de supporters, die de voorbije weken achter ons hebben gestaan. Als je op Club Brugge drie punten kan pakken... Dat zal niet veel ploegen lukken. Het resultaat is voor mij altijd heilig."

KAA Gent komt nu naast Club Brugge in stand, met donderdag nog een inhaalwedstrijd tegen Cercle Brugge. Toch is dat voor Wouter Vrancken slechts bijzaak. "We moeten nog niet te veel naar de rangschikking kijken, er komt nog een heel drukke periode aan."