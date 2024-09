Louwagie legt uit waarom hij niet meer met Vanhaezebrouck door één deur kon

De liefde tussen Michel Louwagie en Hein Vanhaezebrouck was vorig seizoen helemaal bekoeld. De club vaart ondertussen een totaal andere koers.

KAA Gent koos voor dit seizoen voor een totale stijlbreuk met het verleden. De nieuwe eigenaar Sam Baro nam alle touwtjes in handen. In die structuur was er geen plaats meer voor trainer Hein Vanhaezebrouck en CEO Michel Louwagie. Die laatste was maar liefst 34 jaar actief bij de club.

Vier keer play-off 2 waren de laatste resultaten van de Buffalo’s. Daarmee kun je jezelf niet profileren als een Belgische topclub, maar Louwagie ziet dat anders.

“Véél liever Europees voetbal halen dan play-off 1 spelen en zonder ticket achterblijven”, zegt hij meteen bij Het Laatste Nieuws. “Europees voetbal geeft een extra pigment. Ik beschouw dat als een prijs.”

Een pluim voor Vanhaezebrouck, zo voegt Louwagie eraan toe, maar de liefde tussen de twee was vorig seizoen helemaal voorbij. “Ik begrijp zelf niet goed waarom het op het einde niet meer klikte. Twee sterke persoonlijkheden, zeker? Maar moet je vrienden zijn? Dat denk ik niet. Ik vind Hein een goeie coach.”

Louwagie begrijpt dat de coach ontgoocheld was na het vertrek van Cuypers, Orban en Fofana. “Maar als dat een beslissing is van de voorzitter, de eigenaar en van mezelf, dan moet een trainer zich daarbij neerleggen.”